«Закрыть все, кроме аптек и магазинов». Италия готовится к экстренным мерам из-за коронавируса

Премьер-министр Италии объявил о том, что власти готовы дать пострадавшим от 2019-nCoV северным регионам больше прав в вопросе карантина.

«Нынешняя чрезвычайная ситуация — очень отличающаяся от того, что было у нас в прошлом. Забирать полномочия из регионов было бы ошибкой», — цитирует 11 марта выступление итальянского премьера Джузеппе Конте издание la7.

По его словам, власти Ломбардии и Венето требуют от Рима ужесточения уже имеющихся мер. В частности, они хотят добиться закрытия всех учреждений, кроме аптек и магазинов, а также еще сильнее ограничить общественный транспорт и социальные услуги. Уже сейчас на севере страны объявлен карантин, а движение между городами осуществляется только при «крайней необходимости».