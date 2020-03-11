FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
72.02р81.86р
11.03.2020 14:45
0
Печать

«Закрыть все, кроме аптек и магазинов». Италия готовится к экстренным мерам из-за коронавируса

Премьер-министр Италии объявил о том, что власти готовы дать пострадавшим от 2019-nCoV северным регионам больше прав в вопросе карантина.

«Нынешняя чрезвычайная ситуация — очень отличающаяся от того, что было у нас в прошлом. Забирать полномочия из регионов было бы ошибкой», — цитирует 11 марта выступление итальянского премьера Джузеппе Конте издание la7.

По его словам, власти Ломбардии и Венето требуют от Рима ужесточения уже имеющихся мер. В частности, они хотят добиться закрытия всех учреждений, кроме аптек и магазинов, а также еще сильнее ограничить общественный транспорт и социальные услуги. Уже сейчас на севере страны объявлен карантин, а движение между городами осуществляется только при «крайней необходимости».

Министр здравоохранения страны Роберто Сперанца сейчас прорабатывает вопрос ужесточения карантина.

Напомним, что Италия — одна из самых пострадавших из-за 2019-nCoV стран. В частности, в республике уже зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний