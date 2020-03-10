Футбольные и хоккейные матчи в Москве до 10 апреля смогут посетить не более 5 тыс. болельщиков, заявил мэр столицы Сергей Собянин, комментируя введенный в городе запрет на массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек в связи с распространением коронавируса. Заявление опубликовано на персональном сайте Собянина.

«Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков. Вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля», — заявил Собянин.