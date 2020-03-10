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10.03.2020 23:35
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В Москве ввели ограничение по числу зрителей на футбольных матчах

Футбольные и хоккейные матчи в Москве до 10 апреля смогут посетить не более 5 тыс. болельщиков, заявил мэр столицы Сергей Собянин, комментируя введенный в городе запрет на массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек в связи с распространением коронавируса. Заявление опубликовано на персональном сайте Собянина.

«Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков. Вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля», — заявил Собянин.

Мэр отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно осложняется – в частности, в Италии, Германии и других европейских странах. В это связи, подчеркнул Собянин, требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей.

10 марта Собянин своим указом запретил до 10 апреля 2020 года проведение в городе различных массовых мероприятий (спортивных, зрелищных, публичных и т.д.) с числом участников более 5 тыс. человек. Это положение о запрете вносится в указ мэра от 5 марта, которым в Москве вводит режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

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