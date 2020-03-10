Европарламент изменил сроки и место проведения сессий

Апрельские заседания пленарной сессии, первоначально запланированные с 30 марта по 2 апреля, пройдут в Брюсселе 1 апреля и 2 апреля - вечером и утром соответственно. Все мероприятия, запланированные на неделю с 16 марта, отложены или отменены.

Во вторник в Брюсселе лидеры политических групп (фракций) Европарламента утвердили пересмотренный календарь парламентских мероприятий, следуя мерам предосторожности в связи с распространением COVID-19, сообщается в коммюнике ассамблеи.

Европейский парламент в связи распространением коронавируса изменил сроки и место проведения заседаний на следующие недели.

Текущая пленарная сессия Европарламента, которая должна была состояться 9-12 марта в Страсбурге, перенесена в Брюссель, где находится его постоянная штаб-квартира, и проходит в сокращенном варианте.

Председатель ЕП Давид Сассоли, который провел выходные у себя на родине в Италии, вернувшись в Брюссель, отправился на двухнедельный карантин и выполняет председательских функции из дома.