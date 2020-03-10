В Москве из-за коронавируса власти на месяц запретили массовые мероприятия

Массовые мероприятия, на которых могут собраться более пяти тысяч участников, запретили проводить в Москве до 10 апреля. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин 10 марта.



Временный запрет градоначальник объяснил необходимостью профилактики из-за коронавируса.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. По этой причине были отменены празднования на Тверской улице в рамках фестиваля «Крымская весна» и митинг на Манежной площади в поддержку поправок в Конституцию», - написал он в своем блоге.

