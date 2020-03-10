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10.03.2020 21:18
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В Москве из-за коронавируса власти на месяц запретили массовые мероприятия

Массовые мероприятия, на которых могут собраться более пяти тысяч участников, запретили проводить в Москве до 10 апреля. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин 10 марта.

Временный запрет градоначальник объяснил необходимостью профилактики из-за коронавируса.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. По этой причине были отменены празднования на Тверской улице в рамках фестиваля «Крымская весна» и митинг на Манежной площади в поддержку поправок в Конституцию», - написал он в своем блоге.

Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков, добавил Собянин.

По состоянию на 9 марта девять человек в Москве и в общей сложности 20 в России заражены Covid19. Все заболевшие подхватили его преимущественно в Италии.

В Петербурге, как сообщалось ранее, выявлены два случая заражения, оба пациента также отдыхали в Италии.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Что-то это мне напоминает... Ну, конечно, знаменитые николаевские холерные кордоны на дорогах страны, призванные ограничить передвижение холопов.
"Холерные бунты — волнения горожан, крестьян и военных поселян в Российской империи во время эпидемии холеры 1830—1831 годов. Причины — недовольство введённым правительством запретом передвижений (карантинами и вооружёнными кордонами).
260559531
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