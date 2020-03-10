В Москве из-за коронавируса власти на месяц запретили массовые мероприятия
Массовые мероприятия, на которых могут собраться более пяти тысяч участников, запретили проводить в Москве до 10 апреля. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин 10 марта.
Временный запрет градоначальник объяснил необходимостью профилактики из-за коронавируса.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. По этой причине были отменены празднования на Тверской улице в рамках фестиваля «Крымская весна» и митинг на Манежной площади в поддержку поправок в Конституцию», - написал он в своем блоге.
Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков, добавил Собянин.
По состоянию на 9 марта девять человек в Москве и в общей сложности 20 в России заражены Covid19. Все заболевшие подхватили его преимущественно в Италии.
В Петербурге, как сообщалось ранее, выявлены два случая заражения, оба пациента также отдыхали в Италии.