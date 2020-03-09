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09.03.2020 21:52
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Представитель «Светланы»: водород горел на территории, которую освобождают арендаторы

Водород на территории завода «Светлана» в Петербурге вытек из баллонов, которые оставили там арендаторы. Причины возгорания неизвестны.

Как рассказал «Фонтанке» представитель ПАО «Светлана», пожарные вечером 9 марта съехались на территорию, которую занимало предприятие «Вириал». Некоторое время назад они объявили о переезде и начали освобождать площади. Там остались несколько баллонов с водородом, которые и загорелись. Причина пока неизвестна, но экстренные службы получили заявку на взрыв. Информация о пострадавших не поступала, эвакуированы были 30 человек.

«Вириал» занимается производством режущего инструмента из твёрдых сплавов.

Как сообщалось ранее, информация о взрыве на проспекте Энгельса, дом 27, поступила около половины восьмого вечера. По данным МЧС, водород выгорал в шести емкостях объёмом 10 кубометров каждый на территории предприятия «Энергетик». Это дочернее предприятие «Светланы», оба они функционируют.

© Фонтанка.Ру

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