Представитель «Светланы»: водород горел на территории, которую освобождают арендаторы
Водород на территории завода «Светлана» в Петербурге вытек из баллонов, которые оставили там арендаторы. Причины возгорания неизвестны.
Как рассказал «Фонтанке» представитель ПАО «Светлана», пожарные вечером 9 марта съехались на территорию, которую занимало предприятие «Вириал». Некоторое время назад они объявили о переезде и начали освобождать площади. Там остались несколько баллонов с водородом, которые и загорелись. Причина пока неизвестна, но экстренные службы получили заявку на взрыв. Информация о пострадавших не поступала, эвакуированы были 30 человек.
«Вириал» занимается производством режущего инструмента из твёрдых сплавов.
Как сообщалось ранее, информация о взрыве на проспекте Энгельса, дом 27, поступила около половины восьмого вечера. По данным МЧС, водород выгорал в шести емкостях объёмом 10 кубометров каждый на территории предприятия «Энергетик». Это дочернее предприятие «Светланы», оба они функционируют.