"Долгоиграющий" Cargo Dragon в третий раз стыкуют с МКС

Cargo Dragon, новейший космический грузовик от компании миллиардера Илона Маска,в третий раз пристыкуется к МКС. Экипаж Международной космической станции (МКС) в данные минуты осуществил с помощью дистанционной руки-манипулятора успешный захват подлетевшего к ней корабля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным Центра управления полетами в Хьюстоне (штат Техас), захват "грузовика" с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm-2, которым управлял американский астронавт Джессика Меир, осуществлен в 13:25 по Москве. Уже началась операция по подводу корабля к американскому сегменту станции - модулю Harmony для последующей стыковки.

20-й запуск "грузовика" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX был осуществлен ракетой-носителем Falcon 9 с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида в пятницу в 23:50 по времени Восточного побережья США (в субботу в 07:50 по Москве).



Это третий полет данного многоразового "грузовика" к МКС. По сообщению компании SpaceX, корабль ранее уже дважды побывал в космосе - в феврале 2017 года и декабре 2018 года. Cargo Dragon доставит на станцию более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для научных экспериментов.