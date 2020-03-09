При въезде в Чехию автомобилистам начали измерять температуру
Чешские власти 9 марта приняли дополнительные меры по пресечению распространения нового типа коронавируса. Полиция приступила к выборочному измерению температуры у въезжающих на территорию страны на автомобилях.
"Государственный совет безопасности [Чехии] со вторника постановил ввести карантин в больницах и домах престарелых. Наибольший риск заражения коронавирусом существует у пожилых людей и страдающих хроническими болезнями", - сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.
По его словам, в республике выявлено 32 инфицированных. Большинство из них недавно вернулись из Италии. Более 1100 граждан, которые находились в контакте с зараженными, помещены в двухнедельный домашний карантин. Нарушителям режима строгого карантина грозит штраф до 3 млн крон (примерно €120 тыс.).