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08.03.2020 19:00
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Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Указ, в котором обозначены полномочия заместителя председателя Совета безопасности, был подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий документ 8 марта был размещён на интернет-портале правовой информации.

В данный момент эту позицию занимает экс-премьер РФ Дмитрий Медведев.

Из указа следует, что заместитель председателя Совбеза докладывает главе государства информацию, связанную с вопросами обеспечения национальной безопасности, отвечает за согласование доклада о состоянии национальной безопасности и проектов положений о Совете безопасности и его аппарате, после чего сведения передаются президенту.

Помимо этого, зампред Совбеза должен следить за исполнением указаний и поручений президента в сфере обеспечения национальной безопасности и принимать участие в выработке и реализации линии внешней политики РФ.

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Комментарии (3)

Pilat
мы все волновались и переживали за Дмитрия. Но теперь он на ответственном посту, снова на службе Родине. Это конечно хорошая новость. Кстати, чтобы запутать противника, в целях государственной безопасности, можно передвинуть часовые пояса сразу на 10 часов в разные стороны и переименовать календарь. Тогда враг не сможет планировать нападение. Можно еще придумать новое название для армии и флота и это уже окончательно добьёт вероятного противника.
Caliform
Судя по всему, если Путин склеит ласты, то Димон не будет и.о. Еще хорошо что Димон своими грязными руками больше не будет передвигать часовые пояса.
OlegK
Синекура откровенная.
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