Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Указ, в котором обозначены полномочия заместителя председателя Совета безопасности, был подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий документ 8 марта был размещён на интернет-портале правовой информации.
В данный момент эту позицию занимает экс-премьер РФ Дмитрий Медведев.
Из указа следует, что заместитель председателя Совбеза докладывает главе государства информацию, связанную с вопросами обеспечения национальной безопасности, отвечает за согласование доклада о состоянии национальной безопасности и проектов положений о Совете безопасности и его аппарате, после чего сведения передаются президенту.
Помимо этого, зампред Совбеза должен следить за исполнением указаний и поручений президента в сфере обеспечения национальной безопасности и принимать участие в выработке и реализации линии внешней политики РФ.