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06.03.2020 20:21
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Из-за коронавируса Собчак пришлось посадить в заточение китайского преподавателя

Прилетевшего из Китая педагога телеведущая Ксения Собчак отправила на карантин. Об этом бывшая кандидат в президенты рассказала в инстаграме 6 марта.

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Хочу сразу предупредить: все, что я скажу ниже -лишь мои домыслы и теории,это просто мнение. Я считаю,что масштабы распространения коронавируса сильно замалчиваются в нашей стране. Почему? Потому что паники наше правительство боится гораздо больше чем вируса,который пока по статистикe убивает столько же сколько пневмония или грипп,но наводит ужас.Обьясняю на примере лично моей семьи. Теперь я уже могу говорить так как прошел карантин. 24 дня назад ко мне прилетел преподаватель для Платона из Китая. Не говоря уже о том ,что он прилетел прямым рейсом без всяких помех, у самолета ему померили температуру.На этом все. Температуру,Карл! Я ,естественно,человек более осторожный сняла отдельную квартиру и посадила человека на карантин. Стала звонить врачам ,думаю ,сделаем анализ человеку на короновирус и может работать ,а не сидеть 24 дня без дела. И тут узнается удивительный факт! В России больницам НЕ ВЫДАЮТ реагенты для анализа!!!!! Ты не можешь поехать в частную клинику и сделать анализ!!!!!! Это запрещено!!! Ты должен ехать в ОДНО место в центре города ,на графский переулок,и делать анализ там дожидаясь его с другими подозреваемыми. Дркгих вариантов если ты не приписан к городской поликлинике где с недавних пор тоже стали делать анализы но при этом тебя сразу сажая на карантин-нет!!!! Скажите,хоть один нормальный человек поедет проверяться туда,где он скорее всего этот коронавирус и подцепит? Конечно нет. Зачем это делается? На мой взгляд- только с одной целью-снизить статистику. Ну умер человек от гриппа или пневмонии-ну ничего,бывает. Все равно умирает от этих болезней примерно столько же. Зачем же сеять панику? Чего на самом деле бояться? Бояться что люди перестанут ходить на работу и выметут все продукты. Просто представьте на секунду ,что коронавирус распространен в России ,который на границе с Китаем и рейсы прямые не отменялись, МЕНЬШЕ чем в Италии если верить офиц статистике! Вы в это верите? Серьезно? Просто на самом деле никому не нужна паника и скупка продуктов. Попробуйте маски купить в Москве. Это целый квест. А если так будет с мясом или хлебом? Поэтому лучше славайте ка анализы в одном месте где мы сможем занижать все как хотим ,и ходите ⬇️⬇️⬇️

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Учителя китайского для сына Собчак выписала из Поднебесной, где фиксируется очаг короновируса. Педагог прибыл прямым рейсом. Журналистка захотела, чтобы наёмный работник сдал анализы. Но сделать это в Москве оказалось не так-то просто.

«И тут узнается удивительный факт! В России больницам не выдают реагенты для анализа!Ты не можешь поехать в частную клинику и сделать анализ!!!!!! Это запрещено!!! Ты должен ехать в одно место в центре города , на Графский переулок, и делать анализ там дожидаясь его с другими подозреваемыми», — написала Собчак.

Проблему решили с помощью 24 дневного карантина. Для этого педагогу сняли специальную квартиру.

«Это только теория, но посмотрите какая пропаганда идет по телеку, что коронавируса нет. Такая же примерно, что в Украине один бандеровцы. Вы ж понимаете, что это разнарядка? Зачем? Вот и вопрос. Я купила продуктов на полгода, ребенок не ходит в садик. Пью витамины и пожираю апельсины и прочее. Берегите иммунитет», — прокомментировала Собчак.

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Комментарии (6)

Suricata
И тут решила хайпануть) Свинья везде грязь найдет.
LiChaBaTa
Собчак, а с докторами наук, профессорами-инфекционистами слабо обсудить вопрос? Или тупить - это призвание? Или пиар? Сегодня общался как раз с уважаемым человеком в мире инфекций, так он еще раз мне подтвердил, что маски для коронавируса бесполезны - передается орально-фекальным способом. Руки мыть надо. Да и все остальное - это больше шоу и пиар. ВОЗ бабло рубит под эту тему только так. Следите за гигиеной и вспомните о других заразах, которые никуда не делись и не денутся.
Chinalove
Сейчас Китай - самая безопасная страна в плане короновируса. Китайцы, ранее бежавшие от короновируса в Корею и Европу, потянулись домой.
Кстати сегодня в Китае начали вакцинировать от короновируса. Пока только медперсонал.
Факт в том, что вакцина теперь есть!
А на собчак вообще плевать, клоунада...
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