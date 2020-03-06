Прилетевшего из Китая педагога телеведущая Ксения Собчак отправила на карантин. Об этом бывшая кандидат в президенты рассказала в инстаграме 6 марта.

Учителя китайского для сына Собчак выписала из Поднебесной, где фиксируется очаг короновируса. Педагог прибыл прямым рейсом. Журналистка захотела, чтобы наёмный работник сдал анализы. Но сделать это в Москве оказалось не так-то просто.



«И тут узнается удивительный факт! В России больницам не выдают реагенты для анализа!Ты не можешь поехать в частную клинику и сделать анализ!!!!!! Это запрещено!!! Ты должен ехать в одно место в центре города , на Графский переулок, и делать анализ там дожидаясь его с другими подозреваемыми», — написала Собчак.

