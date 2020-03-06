По информации свидетелей происшествия, «Газель» буквально развалилась на две части на участке КАД рядом с Шафировским проспектом. Причиной аварии, по их данным, стало её столкновение с грузовиком. Комментаторы отметили, что теперь горожане рискуют остаться на предстоящий праздник без борща и селёдки под шубой.

На петербургской кольцевой автодороге произошло ДТП с грузовиком, перевозившим свёклу. Леденящие душу фотографии запачканного красным соком асфальта 6 марта очевидцы опубликовали в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.



В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что грузовики столкнулись на 100-м километре внешнего кольца. Из-за рассыпанных на проезжей части овощей оказались заняты первая и вторая полосы. Повреждённые машины в ближайшее время увезут на эвакуаторе. Пострадавших нет.

