«Я буду бороться за главное». Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией
У бизнесмена Олега Тинькова обнаружена острая форма лейкемии, он проходит курсы химиотерапии. Об этом говорится в официальном заявлении предпринимателя, которое 6 марта передали в СМИ его представители.
«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — приводит слова Тинькова РБК. Диагноз основателю TCS Group Holding поставили ещё в октябре 2019 года. Он не хотел рассказывать об этом, но поменял решение из-за того, что идёт судебный процесс по налоговым претензиям США, а его молчание и непоявление на публике вызывают всё больше вопросов.
В настоящий момент бизнесмену грозит до шести лет тюрьмы, США обвиняют его в том, что он скрыл информацию об активах на миллиард долларов, когда отказывался от американского гражданства. Минюст страны утверждает, что предприниматель подал недостоверную налоговую декларацию: по бумагам его доход составлял меньше 260 тысяч долларов. Каждое из этих нарушений наказывается лишением свободы сроком до трёх лет. От ареста Тинькова избавил залог в 20 миллионов фунтов: после выдачи ордера он застрял в Лондоне и был вынужден сдать российский и кипрский паспорта.