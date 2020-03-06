«Я буду бороться за главное». Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией

У бизнесмена Олега Тинькова обнаружена острая форма лейкемии, он проходит курсы химиотерапии. Об этом говорится в официальном заявлении предпринимателя, которое 6 марта передали в СМИ его представители.



«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — приводит слова Тинькова РБК. Диагноз основателю TCS Group Holding поставили ещё в октябре 2019 года. Он не хотел рассказывать об этом, но поменял решение из-за того, что идёт судебный процесс по налоговым претензиям США, а его молчание и непоявление на публике вызывают всё больше вопросов.

