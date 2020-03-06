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06.03.2020 17:55
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«Я буду бороться за главное». Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией

У бизнесмена Олега Тинькова обнаружена острая форма лейкемии, он проходит курсы химиотерапии. Об этом говорится в официальном заявлении предпринимателя, которое 6 марта передали в СМИ его представители.

«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — приводит слова Тинькова РБК. Диагноз основателю TCS Group Holding поставили ещё в октябре 2019 года. Он не хотел рассказывать об этом, но поменял решение из-за того, что идёт судебный процесс по налоговым претензиям США, а его молчание и непоявление на публике вызывают всё больше вопросов.

В настоящий момент бизнесмену грозит до шести лет тюрьмы, США обвиняют его в том, что он скрыл информацию об активах на миллиард долларов, когда отказывался от американского гражданства. Минюст страны утверждает, что предприниматель подал недостоверную налоговую декларацию: по бумагам его доход составлял меньше 260 тысяч долларов. Каждое из этих нарушений наказывается лишением свободы сроком до трёх лет. От ареста Тинькова избавил залог в 20 миллионов фунтов: после выдачи ордера он застрял в Лондоне и был вынужден сдать российский и кипрский паспорта.

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Комментарии (9)

nuga
Вид у него давно нездоровый был. Тяжело даются миллиарды. В США не удалось заработать,вернулся в Россию стричь бабло. Сейчас его самого обреют,там фокусы наших олигархов с обманом и схемами не пройдут,это не Россия. Здесь ни одного дела и отобранных паспортов мы не видим,банкир Минц с семьей слинял в Англию,бросив банк Открытия на ЦБ.
Евгений Ясев
Ну лично я ему на лечение скидывался.
Была острая нужда в небольшой сумме, брал ненадолго.
Тыщ несколько в виде нехилых процентов содрали с меня.
Поэтому норм - жЫть будет.
LiChaBaTa
И что в жизни вспомнить этому человеку? Бабло?
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