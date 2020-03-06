Пользователи зафиксировали сбой в работе «Яндекс.Такси». В компании его не заметили

Жители нескольких регионов России не могут воспользоваться сервисом по заказу такси российской компании «Яндекс». Сбой зарегистрирован и в Петербурге.



О проблеме пользователи мобильного приложения 6 марта пишут в официальном сообществе «Яндекс.Такси» во «ВКонтакте». По их словам, около пяти вечера они не смогли зайти в свой аккаунт и заказать машину. При попытке вызвать авто стало всплывать окно об ошибке.



Согласно данным сайта Downdetector, сбои в работе сервиса наблюдались у жителей Москвы и Петербурга, а также на Урале.

