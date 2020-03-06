Сразу несколько курьезных случаев, произошедших днем в пятницу, 6 марта, в Петербурге, продемонстрировали, что спешка за рулем того не стоит. Даже если очень приспичило.



«Фонтанке» стали известны подробности аварии с «перевертышем», случившейся на площади Восстания. 47-летний водитель LADA Largus очень торопился в туалет по малой нужде и слишком резко повернул на Лиговский проспект. В результате ему в бок приехала дама на BMW, и «Лада» опрокинулась. В туалет мужчина уже не спешил.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти нашему изданию уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Очевидно, кроме гордости.