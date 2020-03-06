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06.03.2020 17:50
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Водителей подводит спешка: «Перевертыш» на Восстания торопился в туалет, застрявший на Витебском хотел объехать пробку

Фото: Михаил Огнев

Сразу несколько курьезных случаев, произошедших днем в пятницу, 6 марта, в Петербурге, продемонстрировали, что спешка за рулем того не стоит. Даже если очень приспичило.

«Фонтанке» стали известны подробности аварии с «перевертышем», случившейся на площади Восстания. 47-летний водитель LADA Largus очень торопился в туалет по малой нужде и слишком резко повернул на Лиговский проспект. В результате ему в бок приехала дама на BMW, и «Лада» опрокинулась. В туалет мужчина уже не спешил.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти нашему изданию уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Очевидно, кроме гордости.

Несколько часов спустя водитель другой легковушки решил объехать пробку на Витебском проспекте по газону, рассказал участник группы «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Объезд» оказался коварен, и автомобиль застрял. Что, в общем-то, неудивительно при нынешней погоде.

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