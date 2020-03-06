Москвич вызвал скорую ребёнку и напал на фельдшера. Лечить пневмонию медработник приехал в спецкостюме

Правоохранительные органы столицы разбираются в обстоятельствах травмирования сотрудника скорой, которая приехала к приболевшему ребёнку. Внешний вид медиков не оставил родителя равнодушным.



Как сообщили в пресс-службе московского главка 6 марта, сигнал о случившемся в полицию по району Люблино поступил накануне около четырёх часов дня. Прибывший на место участковый установил, что пострадал фельдшер, досталось ему от отца пациента. Доследственную проверку проводит также Следственный комитет.



По информации РЕН ТВ, мужчина сломал нос 26-летнему фельдшеру, который приехал на вызов к ребёнку с пневмонией в спецкостюме. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что из себя отца вывело защитное облачение на медиках.

