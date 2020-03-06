Выброс метана произошёл на шахте «Воркутинская» МОГО «Воркута» в Коми 6 марта.



Как передаёт республиканское МЧС, на поверхность из забоя выведены 104 человека. На месте работают пять отделений военизированного горноспасательного отряда, всего к ликвидации последствий привлечено от РСЧС 52 человека и 12 единиц техники.

В информации МЧС говорится, что пострадали два работника шахты. «Комиинформ» пишет, что вся смена поднята на поверхность, кроме двух человек, остающихся в забое. РИА «Новости» со ссылкой на МЧС сообщает о жертвах: «в шахте на момент выброса метана находились 106 человек, обнаружены тела двух погибших».