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06.03.2020 07:45
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Метан заполнил шахту «Воркутинская», сообщается о погибших

Выброс метана произошёл на шахте «Воркутинская» МОГО «Воркута» в Коми 6 марта.

Как передаёт республиканское МЧС, на поверхность из забоя выведены 104 человека. На месте работают пять отделений военизированного горноспасательного отряда, всего к ликвидации последствий привлечено от РСЧС 52 человека и 12 единиц техники.

В информации МЧС говорится, что пострадали два работника шахты. «Комиинформ» пишет, что вся смена поднята на поверхность, кроме двух человек, остающихся в забое. РИА «Новости» со ссылкой на МЧС сообщает о жертвах: «в шахте на момент выброса метана находились 106 человек, обнаружены тела двух погибших».

Фото: 11.mchs.gov.ru
Фото: 11.mchs.gov.ru

Ликвидация последствий ЧП продолжается.

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