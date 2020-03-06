Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию и попросил провести с россиянами разъяснительную работу
Президент России Владимир Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию и попросил провести с гражданами разъяснительную работу. Об этом он заявил на встрече с лидерами фракций Госдумы.
По словам главы государства, необходимость внести поправки связана с кардинальным изменением ситуации в стране. «Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили о том, что этот Основной закон принимался в особых условиях», — цитирует Путина РИА Новости. Он отметил, что с момента принятия Конституции Россия стала «по сути, другой страной». По его словам, обновленный Основной закон должен объединять людей, независимо от национальности, вероисповедания, достатка и региона проживания.
Президент России Владимир Путин также попросил руководителей фракций Госдумы провести в Интернете и СМИ разъяснительную работу о поправках в Конституцию.
«Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют», — сказал он.
Ожидается, что президентские поправки Конституции будут утверждены Госдумой уже 10 марта. 11 марта поправки рассмотрит Совет Федерации, после чего для их вступления в силу поправки должны быть поддержаны 2/3 региональных законодательных собраний. Именно такая процедура прописана в Конституции. Однако по настоянию Владимира Путина вводится схема, при которой поправки будут считаться вступившими в силу только после подведения итогов «общероссийского голосования». Законность процедуры предстоит определить Конституционному суду.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля.