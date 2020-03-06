Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию и попросил провести с россиянами разъяснительную работу

Президент России Владимир Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию и попросил провести с гражданами разъяснительную работу. Об этом он заявил на встрече с лидерами фракций Госдумы.



По словам главы государства, необходимость внести поправки связана с кардинальным изменением ситуации в стране. «Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили о том, что этот Основной закон принимался в особых условиях», — цитирует Путина РИА Новости. Он отметил, что с момента принятия Конституции Россия стала «по сути, другой страной». По его словам, обновленный Основной закон должен объединять людей, независимо от национальности, вероисповедания, достатка и региона проживания.

