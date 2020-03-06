FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
66.19р73.68р
06.03.2020 07:34
3
Печать

Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию и попросил провести с россиянами разъяснительную работу

Президент России Владимир Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию и попросил провести с гражданами разъяснительную работу. Об этом он заявил на встрече с лидерами фракций Госдумы.

По словам главы государства, необходимость внести поправки связана с кардинальным изменением ситуации в стране. «Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили о том, что этот Основной закон принимался в особых условиях», — цитирует Путина РИА Новости. Он отметил, что с момента принятия Конституции Россия стала «по сути, другой страной». По его словам, обновленный Основной закон должен объединять людей, независимо от национальности, вероисповедания, достатка и региона проживания.

Президент России Владимир Путин также попросил руководителей фракций Госдумы провести в Интернете и СМИ разъяснительную работу о поправках в Конституцию.

«Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют», — сказал он.

Ожидается, что президентские поправки Конституции будут утверждены Госдумой уже 10 марта. 11 марта поправки рассмотрит Совет Федерации, после чего для их вступления в силу поправки должны быть поддержаны 2/3 региональных законодательных собраний. Именно такая процедура прописана в Конституции. Однако по настоянию Владимира Путина вводится схема, при которой поправки будут считаться вступившими в силу только после подведения итогов «общероссийского голосования». Законность процедуры предстоит определить Конституционному суду.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

bessalamuchus
все сроки путина на исходе и последний должен был закончится в 2024 году, т.е. практически завтра. почему руководитель, наполовину уже бывший, меняет основной закон, по которому страна должна жить уже без него (как руководителя)? путин руководит 20 лет, в идеальных условиях (полное отсутствие оппозиции, подконтрольные СМИ, суды и законодатели, высокие цены на энергоносители), т.е. ему никто и ничто не мешало, все результаты - на лице.
Kot Piter
Хорошему делу, реклама ни к чему! =/
Litl_m
Все и так знают и понимают зачем нужны эти поправки, хватит уже как Шахеризада безостановочно сказки рассказывать.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний