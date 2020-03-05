Журналист показал, в каких условиях в Боткина сидит первый петербургский больной коронавирусом
Петербургский журналист Илья Шатилин, который оказался в больнице Боткина с подозрением на коронавирус после возвращения из Италии, показал свою палату. Где-то рядом с ним в таком же помещении находится первый в Петербурге подцепивший настоящую заразу — итальянец Рикардо. А также четверо других обитателей общежития СЗГМУ им. Мечникова.
автор видео Илья Шатилин
На записи можно увидеть традиционную палату с кнопкой вызова медсестры, душевую, бокс для передачи еды — «кормушку». А также больничный обед. Прошлые обитатели карантина даже делали фудблог о питании в Боткина — с завтраком, обедом и ужином.
Напомним, что студент Рикардо прибыл из Милана в Северную столицу 29 февраля учиться хирургии по обмену вместе со своим однокурсником. На выходе из самолёта его температура тела не вызвала подозрений. Он миновал единственный кордон защиты и вышел в город, где спокойно смог доехать через весь Петербург в общежитие на проспекте Просвещения, 45. Там ему стало плохо. Уже в Боткина ему поставили диагноз — коронавирус. А общежития вуза закрыли на карантин — как он выглядит, смотрите в нашем фоторепортаже.