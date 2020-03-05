«Там есть хорошие ребята». Кокорин рассказал, что продолжает поддерживать бывших сокамерников
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, находящийся в аренде в ФК «Сочи», следит за судьбой бывших сокамерников. Как заявил спортсмен в четверг, 5 марта, в интервью Sport24, некоторым из них он даже помогает.
«В колонии есть и по сей день люди, за которых мы переживаем. Там есть хорошие ребята, которым помогаем. Когда по судам катались, то встречали разных людей, спортсменов — боксеры, борцы, которым не повезло сильно ударить оппонента», — заявил Кокорин.
Также нападающий подчеркнул, что тюрьма положительно повлияла и на его брата Кирилла.
«Он восстановился в институте, его в итоге не отчислили, а дали академический отпуск. У него все хорошо, учится. Хочешь не хочешь, а повзрослеть Кириллу пришлось. Поэтому хорошо, что мы были рядом. Какие-то неправильные действия сразу могли подкорректировать», — сказал Кокорин.
Напомним, что в мае 2019 года Кокорина, его брата, а также друга Павла Мамаева отправили в колонию за две драки в центре Москвы. 17 сентября молодые люди покинули колонию по УДО.
Кокорин вернулся в расположение «Зенита», но в феврале был отдан в аренду в ФК «Сочи». 1 марта Кокорин впервые сыграл за новый клуб в официальном матче. Нападающий отметился голом.