«Там есть хорошие ребята». Кокорин рассказал, что продолжает поддерживать бывших сокамерников

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, находящийся в аренде в ФК «Сочи», следит за судьбой бывших сокамерников. Как заявил спортсмен в четверг, 5 марта, в интервью Sport24, некоторым из них он даже помогает.



«В колонии есть и по сей день люди, за которых мы переживаем. Там есть хорошие ребята, которым помогаем. Когда по судам катались, то встречали разных людей, спортсменов — боксеры, борцы, которым не повезло сильно ударить оппонента», — заявил Кокорин.



Также нападающий подчеркнул, что тюрьма положительно повлияла и на его брата Кирилла.

