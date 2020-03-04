Математики разработали модель распространения коронавируса в России

Специалисты Сбербанка создали модель распространения коронавируса в России и мире. Об этом 4 марта глава финансовой организации Герман Греф сообщил ТАСС.



Согласно её данным, существует три сценария развития событий. Греф не раскрыл суть каждого из них, но отметил, что в РФ все они выглядят оптимистичнее, чем в других странах.



Директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко, в свою очередь, добавил, что полученная от математиков информация позволяет говорить, что вспышки инфекции ожидаются весной и осенью этого года.

