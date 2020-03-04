Математики разработали модель распространения коронавируса в России
Специалисты Сбербанка создали модель распространения коронавируса в России и мире. Об этом 4 марта глава финансовой организации Герман Греф сообщил ТАСС.
Согласно её данным, существует три сценария развития событий. Греф не раскрыл суть каждого из них, но отметил, что в РФ все они выглядят оптимистичнее, чем в других странах.
Директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко, в свою очередь, добавил, что полученная от математиков информация позволяет говорить, что вспышки инфекции ожидаются весной и осенью этого года.
Модель ещё не доработана до конца. Когда она обретёт завершённый вид, её передадут в Минздрав, которому необходимо обладать информацией о перспективах распространения коронавируса, для того чтобы заблаговременно запускать комплекс профилактических мер.
Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 4 марта в мире подтверждено 90 870 случаев инфицирования COVID-2019 (80,4 тысячи заболевших приходятся на Китай, остальные 10,5 тысячи — на другие страны). От коронавируса в Китае умерли 2946 человек, за пределами этой страны скончались 166 человек.