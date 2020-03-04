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04.03.2020 19:20
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Математики разработали модель распространения коронавируса в России

Специалисты Сбербанка создали модель распространения коронавируса в России и мире. Об этом 4 марта глава финансовой организации Герман Греф сообщил ТАСС.

Согласно её данным, существует три сценария развития событий. Греф не раскрыл суть каждого из них, но отметил, что в РФ все они выглядят оптимистичнее, чем в других странах.

Директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко, в свою очередь, добавил, что полученная от математиков информация позволяет говорить, что вспышки инфекции ожидаются весной и осенью этого года.

Модель ещё не доработана до конца. Когда она обретёт завершённый вид, её передадут в Минздрав, которому необходимо обладать информацией о перспективах распространения коронавируса, для того чтобы заблаговременно запускать комплекс профилактических мер.

Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 4 марта в мире подтверждено 90 870 случаев инфицирования COVID-2019 (80,4 тысячи заболевших приходятся на Китай, остальные 10,5 тысячи — на другие страны). От коронавируса в Китае умерли 2946 человек, за пределами этой страны скончались 166 человек.

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Комментарии (1)

Petr_SPb
Особенно мне понравилось фраза Ерёменко - цитирую по РБК: "Эксперт отметил, что для экономически активного, трудоспособного населения России коронавирус представляет меньшую угрозу, так как его летальность для людей младше 40 лет «достаточно низкая»".
Может быть, нам пенсионный возраст теперь наоборот, понизить?
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