Коронавирусом за пределами Китая заразились более 10 тысяч человек. Вирус появился в 72 странах мира

Более 1,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксировала за сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), из них более 1,7 тыс. за пределами Китая. Об этом сообщается в информационном бюллетене организации от 4 марта.



По данным организации, за последние сутки во всем мире заболели 1922 человека. В Китае, где произошла вспышка вируса, зарегистрировали 130 новых случаев заражения, еще 1792 человека заболели за пределами КНР.



Всего, по информации ВОЗ, в мире подтверждено 90 870 случаев инфицирования (80 304 приходится на Китай, остальные 10 566 — на другие страны). От инфекции в Китае умерли 2946 человек, за пределами этой страны скончались 166 пациентов, цитирует сообщение РБК.



По данным ВОЗ, по состоянию на 3 марта случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 72 странах. Первые случаи инфицирования подтвердили в восьми новых государствах — Португалии, Саудовской Аравии, Тунисе, Марокко, Латвии, Андорре, Иордании и Сенегале. За последние 24 часа в Китае погиб 31 человек, а в остальном мире — 38.

