Апраксин двор не меняет хозяев. Суд признал недействительным предписание ФАС о возвращении комплекса КИО

АО «Апраксин двор» не должно возвращать комитету имущественных отношений (КИО) находящиеся в его управлении здания одноименного рынка в центре Петербурга. Такое решение принял Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, отменив решение предыдущей инстанции и предписание управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

«Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03 декабря 2019 года отменить. Признать недействительными решение и предписание управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 27.06.2019», — говорится в тексте полного решения, опубликованном 2 марта.



Как ранее сообщала «Фонтанка», АО «Апраксин двор» (на 100% принадлежит Санкт-Петербургу) еще в 2016 году без проведения торгов получило 136 объектов, расположенных на территории «Апраксина двора с Мариинским рынком (бывшим Щукиным двором)».

По мнению УФАС, организация и комитет нарушили условия предоставления госпреференции. Так, в целях передачи указывались «сохранение, использование, популяризация и госохрана объектов культурного наследия». Но по факту КИО передал в доверительное управление только 82 объекта, а мероприятия по сохранению были начаты только в отношении 11 зданий. Культуру и искусство в «Апраксином дворе» развить не удалось, более того, АО планировало передать свои обязанности третьим лицам — инвесторами хотели стать несколько компаний-арендаторов.

В июне ведомство выдало предписание о возвращении объектов КИО. Смольный обжаловал решение в суде, но арбитраж оставил его в силе. Но апелляционная инстанция, еще раз заслушав доводы сторон, поменяла позицию. В частности, суд признал, что КИО имел право передать по госпреференции не все объекты, а часть.

