«Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной-единственной нации», — цитирует Самигуллина со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман Татарстана телеканал «Настоящее время».

«Да, определенно, титульной нацией России являются русские — самый многочисленный народ в нашей стране. Но вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы. Мы — россияне. И все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства», — добавил муфтий Татарстана.

В минувший понедельник президент России Владимир Путин внёс в Госдуму новые поправки к Конституции, где появляется определение «государствообразующего народа».



«Государственным языком на всей территории РФ является русский язык, как язык государствообразующего народа в многонациональном союзе равноправных народов РФ», — гласит уточнение, при этом отдельно «русский народ» не упоминается.



Соавтор президентских поправок, сопредседатель рабочей группы по их выработке, сенатор Андрей Клишас ранее на вопрос «Фонтанки», как учитываются национальные особенности отдельных регионов России при работе над уточнениями Основного закона страны, заявил, что ничего предосудительного в тексте не появляется.



«Мы не считаем, что будут какие-то негативные проявления со стороны республик России на эту тему. Просто потому, что, например, в Конституции Татарстана есть «татарская нация». Намного более жёсткая формулировка. А то, что русский народ является государствообразующим, русский язык является государственным, действительно скрепляет единство тех народов, которые проживают на территории современной Российской Федерации. Мне кажется, что с этим сложно спорить», — сказал Клишас в интервью «Фонтанке».

