«Дерипаско» подал иск к Навальному. Чего хочет миллиардер от оппозиционера, пока неясно

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Олега Дерипаски к Алексею Навальному. Это следует из карточки дела, где фамилия истца написана с ошибкой — Дерипаско.



Представитель бизнесмена уже подтвердил РБК, что судиться с главой признанного иностранным агентом ФБК решил именно миллиардер Олег Дерипаска.



Об иске рассказал и сам Навальный в своем блоге. Он также подчеркнул, что не знает, в чем состоят претензии бизнесмена.



Навальный сегодня сообщил о блокировке его счетов и счетов всей его семьи. Ранее без доступа к деньгам остались его соратник Владимир Милов и директор ФБК Иван Жданов.

