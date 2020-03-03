FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
66.33р73.42р
03.03.2020 14:44
2
Печать

«Дерипаско» подал иск к Навальному. Чего хочет миллиардер от оппозиционера, пока неясно

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Олега Дерипаски к Алексею Навальному. Это следует из карточки дела, где фамилия истца написана с ошибкой — Дерипаско.

Представитель бизнесмена уже подтвердил РБК, что судиться с главой признанного иностранным агентом ФБК решил именно миллиардер Олег Дерипаска.

Об иске рассказал и сам Навальный в своем блоге. Он также подчеркнул, что не знает, в чем состоят претензии бизнесмена.

Навальный сегодня сообщил о блокировке его счетов и счетов всей его семьи. Ранее без доступа к деньгам остались его соратник Владимир Милов и директор ФБК Иван Жданов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

cptMorgan
Ну ему сказали подать иск, он и подаёт... а то отлучат от баблишка...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний