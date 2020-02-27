Ведущего программы Навального «Где деньги?» оставили без денег. Сбербанк заблокировал карточку Милова
Оппозиционер Владимир Милов, ведущий на YouTube-канале Навальный Live экономическое шоу, рассказал о заблокированной карте, на которую он собирал пожертвования для выплаты штрафов за акции протеста.
«Мне Сбербанк заблокировал карту, на которую я собирал добровольные пожертвования на компенсацию выплат по искам от структур мэрии Москвы. По 115 Федеральному закону», — написал 27 февраля Владимир Милов в своем Twitter.
По его словам, действия крупнейшего банка страны якобы «абсолютно противозаконны». Чуть позже он уточнил, что от него требуют «объяснить происхождение средств». Представитель Сбербанка ответил на претензию оппозиционера: «Мы проверим все детали и свяжемся с вами».
Ведущий программы «Где деньги?» подчеркнул, что использовал карточку для выплаты штрафов, которые после акций протестов выписали Алексею Навальному и организаторам летних митингов.