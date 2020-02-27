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27.02.2020 17:26
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Ведущего программы Навального «Где деньги?» оставили без денег. Сбербанк заблокировал карточку Милова

Оппозиционер Владимир Милов, ведущий на YouTube-канале Навальный Live экономическое шоу, рассказал о заблокированной карте, на которую он собирал пожертвования для выплаты штрафов за акции протеста.

«Мне Сбербанк заблокировал карту, на которую я собирал добровольные пожертвования на компенсацию выплат по искам от структур мэрии Москвы. По 115 Федеральному закону», — написал 27 февраля Владимир Милов в своем Twitter.

По его словам, действия крупнейшего банка страны якобы «абсолютно противозаконны». Чуть позже он уточнил, что от него требуют «объяснить происхождение средств». Представитель Сбербанка ответил на претензию оппозиционера: «Мы проверим все детали и свяжемся с вами».

Ведущий программы «Где деньги?» подчеркнул, что использовал карточку для выплаты штрафов, которые после акций протестов выписали Алексею Навальному и организаторам летних митингов.

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Комментарии (2)

Zas
А чего он ожидал от этой зелёной помойки, где бабушкам без их согласия обманом подключают не нужные им платные услуги?
kran_5e4d90f982a4f
"а я люблю господина ПЖ!" (с)
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