Суд в Москве возобновил производство по иску Дерипаски против Навального

Как сообщается в материалах картотеки арбитражных дел, суд считает необходимым назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении производства по делу. Заседание назначено на 16 сентября.



Напомним, что Дерипаска обратился в суд с иском к Навальному в феврале 2020 года. Через адвокатов он потребовал опровергнуть озвученную в разоблачающем ролике информацию. Миллионер не согласился с высказыванием о том, что государство в лице госбанков «незаконно и неправильно поддерживало Дерипаску». Бизнесмен потребовал опровержения и 1 рубль моральной компенсации.

