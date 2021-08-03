Суд в Москве возобновил производство по иску Дерипаски против Навального

Как сообщается в материалах картотеки арбитражных дел, суд считает необходимым назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении производства по делу. Заседание назначено на 16 сентября.
Напомним, что Дерипаска обратился в суд с иском к Навальному в феврале 2020 года. Через адвокатов он потребовал опровергнуть озвученную в разоблачающем ролике информацию. Миллионер не согласился с высказыванием о том, что государство в лице госбанков «незаконно и неправильно поддерживало Дерипаску». Бизнесмен потребовал опровержения и 1 рубль моральной компенсации.
В начале января 2019 года на канале «Навальный LIVE» вышло видео, в котором оппозиционер назвал бизнес Дерипаски неэффективным. Политик отметил, что миллиардеру достаются дешевые кредиты или безвозвратные деньги, «которые можно бесконечно рефинансировать».
В начале сентября прошлого года производство по иску Дерипаски к Навальному было приостановлено из-за отравления оппозиционера.