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Суд в Москве возобновил производство по иску Дерипаски против Навального

Арбитражный суд города Москвы возобновил производство по иску о компенсации морального вреда миллиардера Олега Дерипаски к оппозиционному политику Алексею Навальному. Об этом стало известно накануне, 2 августа.

Как сообщается в материалах картотеки арбитражных дел, суд считает необходимым назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении производства по делу. Заседание назначено на 16 сентября.

Напомним, что Дерипаска обратился в суд с иском к Навальному в феврале 2020 года. Через адвокатов он потребовал опровергнуть озвученную в разоблачающем ролике информацию. Миллионер не согласился с высказыванием о том, что государство в лице госбанков «незаконно и неправильно поддерживало Дерипаску». Бизнесмен потребовал опровержения и 1 рубль моральной компенсации.

В начале января 2019 года на канале «Навальный LIVE» вышло видео, в котором оппозиционер назвал бизнес Дерипаски неэффективным. Политик отметил, что миллиардеру достаются дешевые кредиты или безвозвратные деньги, «которые можно бесконечно рефинансировать».

В начале сентября прошлого года производство по иску Дерипаски к Навальному было приостановлено из-за отравления оппозиционера.

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Комментарии (1)

Редиска Здесь
Почему Фонтанка называет Дерипаску миллионером? Он миллиардер, а не миллионер. Фонтанка рискует получить иск от Дерипаски за оскорбление чести и достоинства.
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