Первоклассники провели целый день в классе с работающей кварцевой лампой. В больницу с ожогами глаз попали 25 детей
Столичные первоклассники попали в больницу с термическими ожогами роговиц глаз, проведя день в кабинете с работающей кварцевой лампой. Подробности происшествия изучает Следственный комитет Москвы.
Как 3 марта сообщили в пресс-службе ведомства, помощь врачей понадобилась 25 школьникам. По данным источника ТАСС, перестарались с профилактикой распространения вирусов в школе Останкинского района. В одном из классов целый день была включена кварцевая лампа. Уроки при этом шли как обычно. Врачи осмотрели всех детей и отправили лечиться амбулаторно.
По факту инцидента проводится доследственная проверка.
Кварцевая лампа — электрическая ртутная газоразрядная лампа с колбой из кварцевого стекла, предназначенная для получения ультрафиолетового излучения. В отличие от обычного стекла, кварцевое стекло пропускает ультрафиолет, что и позволяет ему обеспечивать обеззараживающий и терапевтический эффект.