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03.03.2020 09:57
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Первоклассники провели целый день в классе с работающей кварцевой лампой. В больницу с ожогами глаз попали 25 детей

Столичные первоклассники попали в больницу с термическими ожогами роговиц глаз, проведя день в кабинете с работающей кварцевой лампой. Подробности происшествия изучает Следственный комитет Москвы.

Как 3 марта сообщили в пресс-службе ведомства, помощь врачей понадобилась 25 школьникам. По данным источника ТАСС, перестарались с профилактикой распространения вирусов в школе Останкинского района. В одном из классов целый день была включена кварцевая лампа. Уроки при этом шли как обычно. Врачи осмотрели всех детей и отправили лечиться амбулаторно.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.

Кварцевая лампа — электрическая ртутная газоразрядная лампа с колбой из кварцевого стекла, предназначенная для получения ультрафиолетового излучения. В отличие от обычного стекла, кварцевое стекло пропускает ультрафиолет, что и позволяет ему обеспечивать обеззараживающий и терапевтический эффект.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
фашисты, а фашистов надо уничтожать, как во время ВОВ
260589571
вот такая у нас страна, они потом еще будут кучу всего должны этой стране - отслужить, заплатить за кап. ремонт и молчать.
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