Бывший министр спорта перешел на работу в «Газпром нефть». За отношения с федеральными властями ответит фехтовальщик Колобков

Совет директоров «Газпром нефти» избрал членом правления компании бывшего министра спорта России Павла Колобкова. Об этом 2 марта сообщается на сайте компании.



Колобков займет должность заместителя генерального директора по работе с федеральными органами власти. Он будет отвечать за координацию взаимодействия «Газпром нефти» с различными министерствами.



Напомним, Павел Колобков был министром спорта РФ с 2016-го по 2020 год. Он не вошел в новое правительство Михаила Мишустина и покинул свою должность в январе этого года. В 1987 — 2008 годах был членом сборных команд СССР и России по фехтованию. Шестикратный чемпион мира, двукратный призер Олимпиад по фехтованию на шпагах. Чиновником Колобков впервые стал в октябре 2010-го, заняв пост замминистра спорта.

