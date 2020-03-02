FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
66.33р73.42р
02.03.2020 19:34
0
Печать

Бывший министр спорта перешел на работу в «Газпром нефть». За отношения с федеральными властями ответит фехтовальщик Колобков

Совет директоров «Газпром нефти» избрал членом правления компании бывшего министра спорта России Павла Колобкова. Об этом 2 марта сообщается на сайте компании.

Колобков займет должность заместителя генерального директора по работе с федеральными органами власти. Он будет отвечать за координацию взаимодействия «Газпром нефти» с различными министерствами.

Напомним, Павел Колобков был министром спорта РФ с 2016-го по 2020 год. Он не вошел в новое правительство Михаила Мишустина и покинул свою должность в январе этого года. В 1987 — 2008 годах был членом сборных команд СССР и России по фехтованию. Шестикратный чемпион мира, двукратный призер Олимпиад по фехтованию на шпагах. Чиновником Колобков впервые стал в октябре 2010-го, заняв пост замминистра спорта.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний