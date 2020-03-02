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02.03.2020 16:47
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Март посоревнуется с февралем по температурным рекордам. Счет открыт

Первый рабочий день весны 2020 года отметился температурным рекордом. В Петербурге почти +6, март синоптики обещают теплый.

Как сообщает Гидрометцентр Северной столицы, рекорд для 2 марта был побит во второй половине дня. Термометры показывали +5,9, что на полградуса выше показателя той же даты 1997 года, записанной в самые теплые за историю наблюдений.

Фото: автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева рассказала «Фонтанке», что в целом погода в марте ожидается выше климатической нормы на 2 — 4 градуса. Синоптик отмечает, что марту свойственны перепады температур, поэтому возможны дни, когда будет до 10 градусов тепла, и ночи, в которых заморозит до -8.

Март может потягаться с февралем по количеству рекордов. Последний месяц зимы ставил их пять раз, а количество осадков составило полторы месячные нормы. При этом февраль вошел лишь в тройку самых теплых, чего не скажешь о зиме-2019/2020. С дождями, ветром и практически полным отсутствием снега она стала абсолютным лидером. Как это выглядело, посмотреть можно здесь.

© Фонтанка.Ру

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