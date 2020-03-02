Первый рабочий день весны 2020 года отметился температурным рекордом. В Петербурге почти +6, март синоптики обещают теплый.
Как сообщает Гидрометцентр Северной столицы, рекорд для 2 марта был побит во второй половине дня. Термометры показывали +5,9, что на полградуса выше показателя той же даты 1997 года, записанной в самые теплые за историю наблюдений.
Руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева рассказала «Фонтанке», что в целом погода в марте ожидается выше климатической нормы на 2 — 4 градуса. Синоптик отмечает, что марту свойственны перепады температур, поэтому возможны дни, когда будет до 10 градусов тепла, и ночи, в которых заморозит до -8.
Март может потягаться с февралем по количеству рекордов. Последний месяц зимы ставил их пять раз, а количество осадков составило полторы месячные нормы. При этом февраль вошел лишь в тройку самых теплых, чего не скажешь о зиме-2019/2020. С дождями, ветром и практически полным отсутствием снега она стала абсолютным лидером. Как это выглядело, посмотреть можно здесь.