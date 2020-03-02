После полуночи на красной ветке петербургской подземки стало нечем дышать. Газовым баллончиком решали проблему коммуникации

Газовый баллончик стал последним аргументом в споре с приезжими в метро в Петербурге.



Как рассказали в ГУ МВД по городу и Ленобласти 2 марта, конфликт завязался накануне после полуночи между двумя компаниями молодых людей на станции метро «Академическая». В нём участвовали, в том числе, приезжие. Слов для заключения мирного договора не хватило, один из агрессоров распылил газ из баллончика в вагоне. На «Политехнической» конфликтующие пассажиры вышли.



«По сообщению работников метро, при их приближении конфликтующие бросили баллончик и покинули станцию метрополитена. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются личности всех участников конфликта и их местонахождение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

