13 августа — круглый стол «Чекап для женщин: что должно быть в фокусе внимания»

Регулярно проверять здоровье требуется даже тем, у кого нет никаких жалоб, наличие хронических заболеваний накладывает дополнительные обязательства по контролю за состоянием организма. Наряду с общими аспектами, у женщин есть особенности организма, которые требуют особого внимания: профилактика рака молочной железы и шейки матки, оценка репродуктивного здоровья и т.п. О том, каким должен был чекап для женщин — обсудим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



— Как часто нужно проходить регулярное обследование здоровья женщинам? Какие гендерные особенности следует учесть при назначении исследований и анализов?

