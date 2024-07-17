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    13 августа — круглый стол «Чекап для женщин: что должно быть в фокусе внимания»

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    Регулярно проверять здоровье требуется даже тем, у кого нет никаких жалоб, наличие хронических заболеваний накладывает дополнительные обязательства по контролю за состоянием организма. Наряду с общими аспектами, у женщин есть особенности организма, которые требуют особого внимания: профилактика рака молочной железы и шейки матки, оценка репродуктивного здоровья и т.п. О том, каким должен был чекап для женщин — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Как часто нужно проходить регулярное обследование здоровья женщинам? Какие гендерные особенности следует учесть при назначении исследований и анализов?

    — Какие заболевания требуют чекапа в раннем возрасте, а какие исследования можно отложить на более поздний срок? Как различается чекап в 20, 30, 40, 50 лет?

    — Какие аспекты репродуктивного здоровья важно проверять на чекапе? Какие изменения могут происходить в репродуктивной системе с возрастом?

    — Какие виды рака чаще всего встречаются у женщин, и как рано их можно выявить? Роль регулярных обследований в профилактике рака молочной железы, шейки матки и других органов.

    — Какие факторы влияют на здоровье сердца и сосудов у женщин? Важность контроля веса, давления и холестерина.

    — Почему женщины не делают чекап? Что мешает людям проходить регулярно обследования? Психологический и организационный аспект.

    К участию приглашаются: врачи-терапевты, онкологи, кардиологи, гинекологи, специалисты по инструментальной и лабораторной диагностике, психологи.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 13 августа 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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