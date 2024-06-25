Царские расходы. Сколько стоит визит в пригороды Петербурга летом 2024 года?

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Императорские пригороды — одна из визитных карточек Петербурга, но поездка туда в высокий туристический сезон — весьма затратное, а иногда и довольно нервное предприятие. «Фонтанка» собрала в одном материале информацию о том, сколько стоят билеты во дворцы и парки, а также в какую сумму обойдется поездка разными видами транспорта для семьи с одним ребенком.



Пушкин (Царское Село)

В Пушкине шесть парков: Екатерининский, Александровский, Баболовский, Отдельный, Фермский и Буферный. Посмотреть, как жили императоры, можно в первых двух.



Дворцы и в Екатерининском, и в Александровском парке строили в XVIII веке, тогда же проектировали первые варианты высадки деревьев и расположение прудов, украшали парк статуями, павильонами. Со временем их пространство дополняли объектами, которые подражают культуре других стран и других эпох. Например, в Александровском парке есть фигуры и мосты в китайском стиле, а в Екатерининском — турецкая баня, пирамида и башня-руина в виде остатков турецкой крепости.



Вход в Александровский парк бесплатен. Стоимость стандартного билета во дворец — 700 рублей . Льготный билет для пенсионеров, подростков старше 14 лет , студентов, курсантов, солдат-срочников, ветеранов боевых действий, членов союзов художников, архитекторов, дизайнеров — 400 рублей . Музейные работники и дети младше 14 лет могут гулять по дворцу бесплатно. Стоимость билета включает в себя экскурсию на русском языке в составе группы. Аудиогид по дворцу стоит 250 рублей , один можно использовать вдвоем, если есть подходящие наушники.



Есть варианты комплексных билетов, которые позволяют посетить не только дворец, но и Ратную палату, которая находится по соседству. Само здание Ратной палаты построено в начале XX века, в древнерусском стиле, сейчас в нем находится единственный в России музей Первой мировой войны. Билет во дворец и Ратную палату стоит от 600 до 1000 рублей . А если хотите посетить еще и царский Арсенал на территории парка — нужно будет заплатить от 700 до 1300 рублей за три локации.

Вход в Екатерининский парк платный в туристический сезон (с 13 апреля по 30 октября ) с 9:00 до 19:00 (еще несколько часов до закрытия парка вход свободный). Для льготных категорий билет обойдется в 150 рублей , для взрослых граждан России и стран ЕАЭС — 250 рублей , для иностранцев — 300 рублей . За детей до 14 лет ничего платить не нужно.



Стандартный комплексный билет во дворец и парк можно приобрести за 1100 рублей , для иностранцев (не из ЕАЭС) — от 900 до 1800 рублей , для льготных категорий — 600 рублей , для детей младше 1 4 лет — бесплатно. Гулять по дворцу можно самостоятельно или присоединиться к группе с гидом: экскурсионное обслуживание входит в стоимость билета во дворец. Стоимость аудиогида — 250 рублей.

Самый комфортный способ добраться до Пушкина из центра Петербурга на общественном транспорте — это электричка. Однако следует учесть, что от вокзала станции Царское Село до парков и дворцов нужно будет еще пройти пешком около 30 минут . Билет на электричку в приложении «РЖД Пассажирам» от Витебского вокзала до Царского Села стоит 48 рублей, в кассе будет стоить 50 рублей . Школьники и студенты имеют право на скидку в 50% почти в любое время года, за исключением июля и августа.



Другой вариант — автобус № 187 от метро «Московская». Поездка на нем при оплате банковской картой «Мир» или проездным «Подорожник» (карточку можно купить в кассе, а потом вернуть, получив деньги за нее обратно) обойдется в 44 рубля. Базовый тариф — 65 рублей . Поездка на метро до нужной станции — 49 рублей по «Подорожнику» или 70 рублей по базовому тарифу. Стоимость маршрутки № 545 сопоставима: за каждого человека нужно будет заплатить порядка 50 рублей .

Итак, если семья из трех человек с ребенком старше 14 лет захочет посмотреть Екатерининский парк и дворец, им понадобится от 240 до 405 рублей на общественный транспорт и минимум 2200 рублей на посещение — в сумме около 2600 рублей (с учетом того, что билет для школьника можно оплатить «Пушкинской картой», то есть за государственный счет). Александровский дворец дешевле: всего 1800 рублей на троих, с дорогой — около 2200.



Для тех, кто предпочитает поездку на автомобиле общественному транспорту, расчеты таковы. Дорога на такси экономкласса из центра Петербурга, от Казанского собора, обойдется в 1 100 рубле й и займет 60 минут . На каршеринговом автомобиле экономкласса путь длиной в 29 километров займет те же 60 минут , но выйдет чуть дешевле — 720 рублей . Каршеринг и посещение Екатерининского дворца в сумме обойдутся примерно в 2900 рублей .

Павловск

В Павловске два парка: Павловский и Мариенталь. Мариенталь открыт для всех желающих, а вход в Павловский парк платный практически всегда, в зависимости от сезона меняются временные рамки. Сейчас билет в парк надо покупать на посещение с 9:00 до 21:00, бесплатный вход действует с 21:00 до 23:00.

Павловский парк — один из самых больших, его площадь составляет 600 гектаров . Он включает в себя несколько спроектированных ландшафтных районов, исторические павильоны, мосты, мраморные и бронзовые скульптуры. Дворец изначально был построен в XVIII–XVIII веках, но сильно пострадал во время оккупации в годы Великой Отечественной. То, что мы видим сейчас, — результат восстановления.



Стандартная стоимость входа в Павловский парк для всех людей старше 16 лет составляет 200 рублей . Для пенсионеров и ветеранов труда — 100 рублей . Чтобы посетить дворец, необходимо заплатить еще 700 рублей , если вы сможете подтвердить право на льготы — 350 рублей . Стоимость экскурсии для человека в составе группы от пяти человек — 250 рублей . Внеочередное экскурсионное обслуживание обойдется в дополнительные 8000 рублей за группу до четырех человек.

До Павловска, как и до Пушкина, можно добраться на электричке, и вход в парк — прямо напротив выхода из вокзала. Билет на электричку в приложении РЖД от Витебского вокзала до стоит 55 рублей , в кассе — 57 рублей . Школьники и студенты имеют право на скидку в 50% почти в любое время года, за исключением июля и августа.

Другой вариант — автобусы № 299 и 252 от метро «Московская». При оплате банковской картой «Мир» или проездным «Подорожник» поездка обойдется в 44 рубля . Базовый тариф — 65 рублей . Поездка на метро до нужной станции — 49 рублей по «Подорожнику» или 70 рублей по базовому тарифу. Стоимость маршрутки № 545 сопоставима: за каждого человека нужно будет заплатить около 50 рублей.



Итак, если семья из трех человек с ребенком старше 16 лет захочет посмотреть Павловский дворец и парк, им понадобится от 330 до 405 рублей на общественный транспорт и 1800 на посещение — в сумме около 2200 рублей (с учетом того, что билет для школьника можно оплатить «Пушкинской картой»).

Добраться до Павловского парка (Павловск, Садовая ул., 20) от Казанского собора (Казанская площадь, 2) на такси можно за 1 час 10 минут и по цене от 1400 рублей . Самый короткий путь на каршеринге — через Шушары, он составляет 34 километра . Время в пути, как и на такси, займет 1 час 10 минут . А вот в денежном выражении дорога на машине экономкласса (из расчета 12 рублей за одну минуту) обойдется дешевле — в 840 рублей . Не повезет, если на пути случится затор — за каждую минуту в пробке тоже придется заплатить. Каршеринг и посещение Павловского парка обойдутся примерно в 2600 рублей .



Петергоф

Довольно затратным для семейного бюджета будет и визит в Петергоф. Хотя и здесь есть варианты, как минимизировать расходы. Если вы планируете наслаждаться красотами дворцово-паркового ансамбля с императорским размахом, то отправиться туда следует на метеоре. Взрослый билет в одну сторону у компании «Нева Тревел» обойдется в 1600 рублей , детский — 800 рублей . Если брать туда и обратно, то перевозчик предоставляет скидку: семейная поездка до Петергофа и возвращение к причалу у Дворцовой набережной обойдется в 7200 рублей . У компании «Водоходъ» взрослый билет в одну сторону стоит 1200 рублей , детский до 12 лет — 600 рублей .

Если вы прибыли в Петергоф на метеоре, то у вас нет иной альтернативы, кроме как купить билет в Нижний парк. Для взрослых россиян и граждан Беларуси вход стоит 750 рублей , для школьников с 14 до 18 лет — 550 рублей , для детей до 14 лет — бесплатно. Также возможна оплата «Пушкинской картой». Итого, насладиться семейной прогулкой среди фонтанов будет стоить минимум 1500 рублей.



Если вы также планируете осмотреть Большой Петергофский дворец, то за каждый взрослый билет придется выложить еще по 750 рублей , вход для школьников с 14 до 18 лет — 550 рублей . Визит во дворец Марли стоит для взрослых 400 рублей , для школьников 14–18 лет — 350 рублей . В гроты Большого каскада — 500 рублей и 400 рублей соответственно. Дети до 14 лет также смогут пройти бесплатно. Также возможна оплата по «Пушкинской карте», для льготных категорий предусмотрены скидки.



Если после осмотра парка и дворцов осталось время, можно посетить соседний парк Александрия. Вход для взрослых стоит 350 рублей , для школьников 14–18 лет — 200 рублей . С 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00 вход в парк свободный. Билет в Фермерский дворец обойдется в 400 рублей взрослым и в 350 рублей школьникам от 14 до 18 лет. Но нужно учитывать, что если вы вышли из Нижнего парка, а затем снова планируете вернуться в город на метеоре, то придется снова купить билет в парк.



Существенно сэкономить получится, если добираться в Петергоф на наземном транспорте. Разовый билет на автобус стоит 65 рублей , по карте «Мир» или «Подорожнику» — 44 рубля . Итого семейная поездка туда-обратно будет стоить от 264 до 390 рублей .

Путешествие на электричке «Ласточка» в одну сторону стоит 84 рубля , для школьников действует скидка 50%, но только до 3 0 июня . То есть на этой неделе семейная поездка туда-обратно будет стоить 420 рублей , после — 504 рубля . Но нужно учитывать, что путь пешком от станции Новый Петергоф до входа в Нижний парк займет полчаса.

Цена поездки на такси до музея-заповедника «Петергоф» (Разводная улица, 2) из центра стартует от 1300 рублей . Время в пути длиной 45 километров займет 1 час 10 минут .

На каршеринге от той же точки старта можно добраться до музея-заповедника двумя путями. Маршрут через КАД составляет 50 километров и займет 1 час 10 минут , автомобиль экономкласса обойдется от 12 рублей за минуту (или от 840 рублей за поездку). Маршрут через Стрельну короче, всего 32 километра , но с учетом пробок и ограничения скорости до 60 км/час в населенных пунктах время в пути растянется на тот же 1 час 10 минут .



Итого: самый дешевый вариант с поездкой на автобусе и посещением только Нижнего парка обойдется в 1764 рубля . Самый дорогой — с круизом на метеоре, посещением Большого дворца, дворца Марли и гротов — от 10 800 рублей .

Ораниенбаум

Билет в парк Ораниенбаума для взрослых граждан России и Беларуси стоит 450 рублей, для учащихся 14–18 лет — 200 рублей (доступна оплата «Пушкинской картой»), до 14 лет — вход бесплатный. С 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00 пройти в парк можно свободно.



Посещение Большого Меншиковского дворца обойдется взрослому в 750 рублей , учащемуся 14–18 лет — 550 рублей . Дворец Петра III — 350 рублей и 300 рублей соответственно. Недавно после 20-летней реставрации открылся Китайский дворец. Посетить его можно за 750 рублей для взрослых и за 550 рублей для учащихся 14–18 лет. Правда, купить онлайн билет не получится — только в кассе. Есть различные варианты комплексных билетов. Например, визит в парк Ораниенбаум с посещением дворца Петра III можно совершить за 700 рублей (для учащихся от 14 до 18 лет — 450 рублей ).



Поездка на «Ласточке» до Ораниенбаума стоит 99 рублей . То есть для семьи из трех человек с учетом детской скидки, действующей с 1 сентября до 30 июня, путешествие обойдется в 495 рублей , в июле и августе — 594 рубля . Стоимость поездки на автобусе будет такой же, как и для Петергофа.

Добраться до главного входа в парк Ораниенбаум (Дворцовый пр., 50) на такси, если отправляться в путь от Казанского собора, можно за 1600 рублей . Причем вне зависимости от того, один человек поедет или трое. Как правило, таксисты прокладывают маршрут через КАД. Расстояние в 60 километров наемный автомобиль преодолеет за 1 час 20 минут .

Поездка на каршеринге экономкласса от той же отправной точки обойдется от 12 рублей за минуту (от 960 рублей — за всю поездку). Есть и более короткая дорога до парка — всего 43 километра . Однако этот маршрут займет 1 час 25 минут — дорога проходит через Стрельну и Петергоф вдоль берега Финского залива, скорость движения в населенных пунктах для транспортных средств ограничена в 60 км/час , тогда как на КАД разрешено двигаться со скоростью 110 км/час .



Кронштадт

Кронштадт — еще один пригород, куда можно отправиться на метеоре, что само по себе отличный туристический аттракцион. Правда, такая водная прогулка стоит еще дороже, чем в Петергоф. Например, у «Невы Тревел» взрослый билет стоит 1900 рублей , детский — 1000 рублей . Семейная поездка туда-обратно со скидкой — 8100 рублей .

Метеор довозит пассажиров до причала парка «Остров фортов». Вход в парк бесплатный. Обзорная экскурсия по нему для группы до 15 человек стоит 2000 рублей .



Посещение Музея военно-морской славы для взрослого обойдется 400 рублей , детский билет — 200 рублей (до 7 лет бесплатно). Аудиогид для взрослого можно приобрести за 1000 рублей , для ребенка до 18 лет или студента — за 500 рублей . Обзорная экскурсия — индивидуальная или для группы до 15 человек — стоит 3000 рублей .

Входной билет для самостоятельного осмотра экспозиции подводной лодки К-3 можно приобрести за 1000 рублей в будние дни и 1500 рублей — в выходные. Семейный билет для двух взрослых и ребенка от 7 до 18 лет — за 1750 в будние и за 2600 рублей в выходные. Подробнее о ценах и льготах можно узнать здесь.

На наземном транспорте добираться до «Острова фортов» значительно дешевле, но и дольше. Автобус от метро «Беговая» доедет за 40 минут , правда, затем придется прогуляться еще 20 минут пешком до входа в парк. Семейная поездка туда-обратно будет стоить от 264 до 390 рублей в зависимости от того, покупаете вы разовый билет или пополняете «Подорожник».



Такси до музейно-исторического парка «Остров фортов» в Кронштадте (Цитадельское шоссе, 14) от Казанского собора (Казанская площадь, 2) домчит за 1 час 10 минут и 1800 рублей . Расстояние до парка в 48 километров на каршеринге можно преодолеть за 1 час 10 минут , поездка обойдется в 840 рублей . Но есть нюанс: на въезде в Кронштадт реконструируют дорогу, и пробки могут удлинить время поездки на добрых полчаса, если не больше. За время стояния в заторе придется рассчитаться как за поездку.



Галина Бояркова, Анна Мотовилова, Наталья Вязовкина,

«Фонтанка.ру»

