Ваш заказ возвращён по инициативе ГМЗ

Билеты в Екатерининский дворец Царского Села продаются на неделю вперёд, в «Петергоф» — на две. Когда мои родители забронировали гостиницу в Петербурге и сказали, что хотят погулять по петергофским паркам и увидеть Янтарную комнату, я их отговаривала — потому что в парках толпы, во дворцах душно, еда дорогая и невкусная, да и всем известно, что в Петергоф лучше ехать зимой. Гулять по льду залива, пустынному и бесплатному Нижнему парку и есть шаверму.

«Но мы хотим в Петергоф», — сказали родители. Больше тридцати лет назад, в холодном марте и в другом государстве, Петергоф был важной точкой их свадебного путешествия. «Вызов принят», — подумала я и начала мониторить билеты. Забронировала «метеор». Поездку наметили на 2 июля. Как только открылись продажи, я взяла билеты в Нижний парк, в пару музеев, Александрию, дворец «Коттедж». Отдельный прикол, что если вы выходите из Нижнего парка, скажем, поесть или в ту же Александрию, а вечером уезжаете на «метеоре», то вам надо покупать ещё один комплект билетов в Нижний парк — просто для того, чтобы пройти к причалу (плюс 750 рублей с человека). Но туристический сезон короткий, надо успеть ободрать людей по максимуму — это дело понятное. В конце концов впечатления бесценны. Непонятное началось через пару дней.



Днём 22 июня (в субботу) на почту пришло уведомление от ГМЗ «Петергоф»: «Ваш заказ возвращён, возврат оформлен по инициативе ГМЗ». «Музей производит аннулирование данного Заказа в связи с проведением на территории ГМЗ «Петергоф» городского праздника выпускников петербургских школ «Бал медалистов» 02.07.2024 г.». Нижний парк и музеи, говорят, работают в «особом режиме», а ещё посмотрите правила возврата билетов. Звоню в справочную службу музея, и выясняется, что Нижний парк будет работать до 14–15 часов, Большой дворец будет закрыт совсем. Рекомендуют переориентироваться на Ораниенбаум. А у нас «метеор«… А «метеоры», говорят, в этот день ходить не будут, просто там об этом ещё не знают, но вы начинайте оформлять возврат. И вообще второе июля, наверное, внепланово объявят санитарным днём.



Билеты в ГМЗ, напомню, продают на две недели вперёд. Можно, наверное, знать свой график на четырнадцать дней? Если есть сомнения — ну не открывайте пока тот день, начать продажи всегда успеете, уж в июле от ГМЗ не убудет.

Люди планируют отпуск за несколько месяцев, ловят старты продаж билетов и бронируют экскурсии (попробуйте попасть на маршрут №5 в Юсуповский, например). Допустим, я смогла переорганизовать поездку, перетряхнув насыщенную программу короткого родительского отпуска. А кто-то не смог (в конце концов заново покупать комплект билетов — это ещё несколько тысяч рублей) или вовсе приедет 2 июля погулять в Нижнем парке — ведь билеты купили на этот день, в чём проблема?



Но и это не всё, следите за руками: сообщение о «возврате по инициативе ГМЗ» пришло 22 июня, то есть ровно за десять дней до предполагаемого посещения. ГМЗ вернул только билеты в Нижний парк, сотрудница справочной службы по телефону посоветовала перенести поездку на другой день («метеоров» не будет, дворец закрыт — ну вы поняли). Я прошлась по ссылкам и отменила заказы, в ответ пришли одинаковые «Подтверждения возврата по заказу». Если честно, я думала, что на этом всё, но, открыв письма ближе к вечеру, выяснила, что нужны, во-первых, дополнительные подтверждения, во-вторых, для возврата денег за билеты нужно отправить ссылки на заказы и чеки на указанный адрес сообразно причине возврата.



По причинам возврата выбор такой: по собственной инициативе, из-за болезни (для подтверждения нужны медицинские документы), из-за смерти близкого родственника. Внезапного закрытия парка и дворца по инициативе администрации ГМЗ почему-то нет. То есть получается, что мы как будто сами передумали ехать в Петергоф 2 июля. А самое интересное, что если возврат оформить менее чем за десять дней до предполагавшегося посещения, то ГМЗ удержит 50% стоимости билетов. То есть если бы я, как все нормальные люди, не открывала почту в выходные, то ещё и оказалась бы должна «Петергофу».



Я успела в субботу до полуночи (то есть формально — всё ещё за десять дней) собрать все ссылки и чеки и составить для сектора реализации билетов ГМЗ письмо, по которому были бы понятны суть проблемы и моё лёгкое бешенство.



Утром 23 июня (в воскресенье) пришёл лаконичный ответ: обращение находится на рассмотрении у администрации ГМЗ. Ещё чуть позже: администрация рассмотрела и решила вернуть полную стоимость всех билетов.

Нет, вы не подумайте, люди в справочной службе не хамили, пытались войти в положение. Предлагали ехать вместо «метеора» на такси, погулять только по Александрии, съездить в Ораниенбаум.



Когда Петергоф всегда под боком, вы и не заметите внеплановый «санитарный день». Но бывает, что какое-то место по-настоящему важно с личной, лирической стороны, и вы едете издалека, тщательно планируя, где будете гулять, что смотреть и где есть; вы готовы даже купить два комплекта билетов в парк, лишь бы получить впечатления. Ой, а мы тут решили закрыться, в этот день впечатлений не будет, говорит ГМЗ. Наши ожидания — это, конечно, наши проблемы, но продажа билетов на «санитарный» день — не фантазия, а факт. Учитывая сезонный ажиотаж — факт безответственности.

