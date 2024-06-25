11 июля — круглый стол «Не только площадки: как организовать пространство двора для всех жителей дома»

Новостройку без современных детских площадок во дворе или огромного плей-хаба сегодня уже не найти. Но дети быстро растут, да и среди новоселов — не только семьи с детьми, ну и родителям тоже хочется отдохнуть. В идеальном дворе должно быть интересно всем его жителям. Что для этого нужно и как этого добиться — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Почему благоустройство двора начинается с детских площадок? Нужны ли они действительно в каждом дворе? Каким может быть подход к детскому отдыху?
- Чем на территории ЖК можно заняться взрослым? Какие активности им интересны?
- Почему подростков считают одной из самых сложных категорий жителей? Чем можно занять подростков на территории двора?
- Что еще застройщики создают на территории дворов и кварталов для разных категорий жителей: пожилых людей, любителей собак, спортсменов и т.п.?
- Как разместить объекты для разных групп на территории двора, чтобы всем было комфортно? Общие правила и наиболее успешные практики.
- Новые тренды в благоустройстве дворовых пространств.
К участию в круглом столе приглашаются застройщики, урбанисты, производители оборудования и малых архитектурных форм, проектировщики, архитектурные бюро и ландшафтные дизайнеры.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 11 июля 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63