«Глаза закатились». Члены НАТО отреагировали на план помощи Украине стоимостью 100 миллиардов долларов

Министры иностранных дел НАТО 4 апреля продолжили обсуждать финансирование Украины на проходящем в Брюсселе Североатлантическом совете, рассмотрев предложение генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Ранее он предложил сделать военные поставки на Украину обязательными, а не добровольными.
Однако, по данным Bloomberg, выдвинутая генсеком идея о создании фонда на 100 миллиардов вызвала у министров сомнения и опасения.
«Некоторые из министров, реагируя на озвученную сумму, закатили глаза», — пишет Politico.
Часть союзников считают сумму слишком большой и предостерегают от дачи обещаний, которые члены НАТО не смогут выполнить. Также министры выразили надежду на то, что инициатива генерального секретаря не будет идти вразрез с двусторонними обязательствами стран. Было предложено доработать вопрос с учетом ВВП отдельных стран для справедливого разделения финансового бремени.
Инициатива Йенса Столтенберга сводится к созданию утвержденного пятилетнего фонда помощи Украине. Генеральный секретарь активно продвигает свой план, рассчитывая утвердить его до своего ухода с поста, который произойдет 1 октября 2024 года, и до выборов в США, где может победить Дональд Трамп.
Сегодня стало известно, что страны военно-политического блока НАТО создали совместную миссию на Украине.