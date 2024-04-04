«Глаза закатились». Члены НАТО отреагировали на план помощи Украине стоимостью 100 миллиардов долларов

Министры иностранных дел НАТО 4 апреля продолжили обсуждать финансирование Украины на проходящем в Брюсселе Североатлантическом совете, рассмотрев предложение генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Ранее он предложил сделать военные поставки на Украину обязательными, а не добровольными.

Однако, по данным Bloomberg, выдвинутая генсеком идея о создании фонда на 100 миллиардов вызвала у министров сомнения и опасения.

«Некоторые из министров, реагируя на озвученную сумму, закатили глаза», — пишет Politico.

