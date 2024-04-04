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    «Глаза закатились». Члены НАТО отреагировали на план помощи Украине стоимостью 100 миллиардов долларов

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    13 комментариев

    Министры иностранных дел НАТО 4 апреля продолжили обсуждать финансирование Украины на проходящем в Брюсселе Североатлантическом совете, рассмотрев предложение генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Ранее он предложил сделать военные поставки на Украину обязательными, а не добровольными.

    Однако, по данным Bloomberg, выдвинутая генсеком идея о создании фонда на 100 миллиардов вызвала у министров сомнения и опасения.

    «Некоторые из министров, реагируя на озвученную сумму, закатили глаза», — пишет Politico.

    Часть союзников считают сумму слишком большой и предостерегают от дачи обещаний, которые члены НАТО не смогут выполнить. Также министры выразили надежду на то, что инициатива генерального секретаря не будет идти вразрез с двусторонними обязательствами стран. Было предложено доработать вопрос с учетом ВВП отдельных стран для справедливого разделения финансового бремени.

    Инициатива Йенса Столтенберга сводится к созданию утвержденного пятилетнего фонда помощи Украине. Генеральный секретарь активно продвигает свой план, рассчитывая утвердить его до своего ухода с поста, который произойдет 1 октября 2024 года, и до выборов в США, где может победить Дональд Трамп.

    Сегодня стало известно, что страны военно-политического блока НАТО создали совместную миссию на Украине.

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    Комментарии 13

    25634463204 Апр 2024 в 21:01
    эти всё клянчат
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 20:49
    Всё их заморские чудеса волнуют. Начальство на другой планете живёт, как говорили в одном советском фильме)))
    +0−1
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