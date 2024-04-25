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    Столтенберг призвал признать, что НАТО не предоставило Украине обещанную помощь

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    Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал быть честными и признать, что страны альянса не предоставили Украине обещанную военную помощь. Об этом он заявил в ходе выступления на мероприятии «Атлантический мост» в Германии, передает в четверг, 25 апреля, ТАСС.

    «В последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали», — сказал он.

    Столтенберг отметил, что США долго не могли согласовать новый пакет помощи Украине, а страны ЕС не поставляли обещанные боеприпасы. «Эти задержки имеют последствия», — добавил он.

    Недавно стало известно, что США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS (более 300 км), а Украина на прошлой неделе впервые применила их против целей в Крыму. Об этом сообщило агентство Reuters. Ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден утвердил 12 марта.

    Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. Всего на помощь Украине выделят 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке.

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