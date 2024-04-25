Столтенберг призвал признать, что НАТО не предоставило Украине обещанную помощь

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал быть честными и признать, что страны альянса не предоставили Украине обещанную военную помощь. Об этом он заявил в ходе выступления на мероприятии «Атлантический мост» в Германии, передает в четверг, 25 апреля, ТАСС.

«В последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали», — сказал он.



Столтенберг отметил, что США долго не могли согласовать новый пакет помощи Украине, а страны ЕС не поставляли обещанные боеприпасы. «Эти задержки имеют последствия», — добавил он.