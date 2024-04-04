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    Страны НАТО создали совместную миссию на Украине

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    52 комментария

    Страны военно-политического блока НАТО создали совместную миссию на Украине. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    «Мы приняли решение о создании миссии НАТО [на Украине]», — цитирует главу МИД Польши РИА Новости.

    По словам министра, это не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет об использовании координационных, обучающих, планирующих возможностях НАТО для поддержки Украины более координированным образом. Он подчеркнул, что большее число обучения украинских войск будет проходить в Польше.

    Одновременно с этим генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс изучит возможности предоставить Украине больше систем Patriot, а также ракет и запчастей для них, отмечает ТАСС. По его словам, в ближайшие недели НАТО должно собрать больше оружия и боеприпасов для Киева, что позволит обеспечить долгосрочную систему обязательных поставок.

    Сейчас существуют два сценария развития конфликта на Украине, включая поражение Киева. Чтобы этого не допустить, необходимо нарастить поддержку, подчеркнул Йенс Столтенберг. При этом генсек НАТО подчеркнул, что альянс не станет частью конфликта на Украине и не имеет планов отправлять туда войска, Киев этого не запрашивал.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и военно-политическим блоком НАТО сейчас находятся в ситуации прямой конфронтации.

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    НАТО

    Комментарии 52

    Гость04 Апр 2024 в 19:28
    не пойму что делают американцы на русской земле с 2014 года ?
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 19:26
    Зато НАТО от своих границ отодвинули, задача выполнена на все 100.
    +0−0
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