Bloomberg: НАТО может создать фонд в 100 млрд долларов для поставок оружия на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил на саммите альянса в США создать фонд в
Реализация этого предложения поможет «защитить структуру от любых политических изменений», которые могут произойти в США после президентских выборов.
В публикации отмечается, что перспектива возвращения в Белый дом Дональда Трампа вызывает обеспокоенность среди европейских чиновников по поводу американской помощи Украине.
Если члены НАТО поддержат предложение Столтенберга, то этот шаг «ознаменует смену парадигмы для альянса, который дистанцировался от этих усилий, чтобы избежать потенциального втягивания в военный конфликт с Россией».