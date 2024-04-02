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    Bloomberg: НАТО может создать фонд в 100 млрд долларов для поставок оружия на Украину

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    3 комментария

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил на саммите альянса в США создать фонд в 100 миллиардов долларов для оплаты поставок вооружения для Украины в течение следующих пяти лет. Еще он предложил передать от США в НАТО координацию всех военных поставок Киеву. Об этом во вторник, 2 апреля, стало известно из публикации Bloomberg.

    Реализация этого предложения поможет «защитить структуру от любых политических изменений», которые могут произойти в США после президентских выборов.

    В публикации отмечается, что перспектива возвращения в Белый дом Дональда Трампа вызывает обеспокоенность среди европейских чиновников по поводу американской помощи Украине.

    Если члены НАТО поддержат предложение Столтенберга, то этот шаг «ознаменует смену парадигмы для альянса, который дистанцировался от этих усилий, чтобы избежать потенциального втягивания в военный конфликт с Россией».

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    Гость02 Апр 2024 в 21:48
    Трепачи.
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