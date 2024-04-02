Bloomberg: НАТО может создать фонд в 100 млрд долларов для поставок оружия на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил на саммите альянса в США создать фонд в 100 миллиардов долларов для оплаты поставок вооружения для Украины в течение следующих пяти лет. Еще он предложил передать от США в НАТО координацию всех военных поставок Киеву. Об этом во вторник, 2 апреля, стало известно из публикации Bloomberg.

Реализация этого предложения поможет «защитить структуру от любых политических изменений», которые могут произойти в США после президентских выборов.



В публикации отмечается, что перспектива возвращения в Белый дом Дональда Трампа вызывает обеспокоенность среди европейских чиновников по поводу американской помощи Украине.

