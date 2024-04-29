Генсек НАТО внезапно приехал в Киев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба альянса.
Политик уже встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и проводит с ним совместную пресс-конференцию.
Как пишет РИА Новости, Столтенберг заявил, что страны альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Киеву, тем не менее он не ожидает договоренности о членстве Украины на саммите альянса в Вашингтоне этим летом. Зеленский же просил оружие, говорил о «подготовке» России к наступлению и о том, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО».
Ранее Столтенберг призвал быть честными и признать, что страны альянса не предоставили Украине обещанную военную помощь.