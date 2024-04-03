Отдел экономических преступлений МВД изъял 91 протокол голосований собственников за УК «Московская застава»

В Московском районе продолжается скандал с результатами общих собраний собственников. Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) 3 апреля сообщила «Фонтанке», что от 91 дома разом поступили документы в пользу УК «Московская застава» (сейчас она управляет двенадцатью домами). Это больше, чем по первым, неофициальным данным, о которых стало известно раньше. Одновременно от всех домов поступили протоколы и за выбор других управляющих компаний, поэтому ситуация оказалась «заморожена». Оригиналы документов изъяли оперативники отдела экономических преступлений МВД.

Весь сыр-бор начался с желания людей выйти из-под управления УК «Пулковская усадьба», в отношении которой в 2023 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. До весны 2024 года жильцы не имели возможности сменить компанию, потому что судебные приставы арестовали все активы «Пулковской усадьбы» за долги. Дома вместе с обитателями оказались главным ее активом. Однако после многочисленных судебных тяжб, переговоров с чиновниками и обращений в прокуратуру люди получили «вольную». И начали организовывать общие собрания собственников, чтобы перейти под управление жилкомсервисов Московского района — они связаны с государством и поэтому считаются более надёжными. Но не тут-то было: вал протоколов за «Московскую заставу» остановил процесс, все спорные дома остаются под управлением «Пулковской усадьбы». «Фонтанка» подробно рассказала об этой ситуации несколько дней назад.

Сейчас жилищная инспекция исследует поступившие протоколы голосований собственников в пользу «Московской заставы», чтобы понять: есть ли признаки ничтожности указанных решений?



В ведомство приходят многочисленные заявления от жильцов о том, что они не участвовали в голосовании за «Московскую заставу», но подписи за них в протоколах стоят. Перед сотрудниками ведомства стоит задача верифицировать все заявления и понять: где чья подпись стоит, а кто не участвовал ни в одном голосовании.



«В отсутствие информации, позволяющей достоверно установить личность обратившегося в инспекцию, невозможно определить, какой из документов собственноручно подписан собственником. Поэтому сейчас мы учитываем только те заявления о неучастии в общих собраниях собственников, которые подтверждены Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) или поданы лично, при визите в инспекцию», — сообщают в ГЖИ.

