Прокуратура Санкт-Петербурга считает, что запрет приставов менять управляющую компанию, в отношении которой есть исполнительное производство по долгам, не соответствует требованиям Жилищного кодекса. Как стало известно «Фонтанке» в четверг, 21 декабря, это сказано в отношении конкретной компании, но таких случаев множество.



Письмо прокуратуры от 6 декабря получило ТСЖ одного из домов на проспекте Обуховской обороны (есть в распоряжении «Фонтанки»), ведомство ссылается на запрос депутата Госдумы Михаила Романова. Дом формально находится под управлением УК «Собрание», но собственники жилья в нескольких домах на общих собраниях приняли решение о том, чтобы передать управление созданным ТСЖ. Однако ГЖИ отказывается вносить изменения в реестр лицензий, так как ей это запрещают делать приставы. В отношении УК действуют 136 исполнительных производств на 54 миллиона рублей, и по заявлению одного из взыскателей — ООО «Спецсервис» — пристав вынес постановление об обеспечительных мерах — то есть запретил досрочно прекращать деятельность должника по управлению домами. Это нужно для того, чтобы у УК оставался источник доходов — платежи жителей, из которых можно гасить долг.