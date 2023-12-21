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    Прокуратура выступила против «долгового рабства» жильцов, которым не разрешают сменить УК

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    Прокуратура Санкт-Петербурга считает, что запрет приставов менять управляющую компанию, в отношении которой есть исполнительное производство по долгам, не соответствует требованиям Жилищного кодекса. Как стало известно «Фонтанке» в четверг, 21 декабря, это сказано в отношении конкретной компании, но таких случаев множество.

    Письмо прокуратуры от 6 декабря получило ТСЖ одного из домов на проспекте Обуховской обороны (есть в распоряжении «Фонтанки»), ведомство ссылается на запрос депутата Госдумы Михаила Романова. Дом формально находится под управлением УК «Собрание», но собственники жилья в нескольких домах на общих собраниях приняли решение о том, чтобы передать управление созданным ТСЖ. Однако ГЖИ отказывается вносить изменения в реестр лицензий, так как ей это запрещают делать приставы. В отношении УК действуют 136 исполнительных производств на 54 миллиона рублей, и по заявлению одного из взыскателей — ООО «Спецсервис» — пристав вынес постановление об обеспечительных мерах — то есть запретил досрочно прекращать деятельность должника по управлению домами. Это нужно для того, чтобы у УК оставался источник доходов — платежи жителей, из которых можно гасить долг.

    «Указанные обеспечительные меры, принятые судебными приставами-исполнителями, не соответствуют требованиям статей 44, 161, 162 и 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, ущемляют права собственников помещений в МКД по выбору ТСЖ «Троицкий», ТСЖ «Искровский 3–2», ТСЖ «1-Рабфаковский», ТСЖ «Седова 8» в качестве организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами», — пишет прокуратура. Ведомство отмечает, что «меры принудительного исполнения должны применяться с учетом принципов законности, соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения». Кроме того, прокуратура выявила ряд нарушений федерального законодательства при рассмотрении приставами обращений от жителей.

    «Фонтанка» рассказывала, что жильцы домов под управлением УК «Собрание» столкнулись с проблемой: компания в долгах, собственники пытаются от нее отказаться, но им не позволяют это делать в интересах кредиторов УК. Таких случаев достаточно — с тем же сталкивались дома под управлением УК «Строй-Сити», «Пулковская усадьба» и другие. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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