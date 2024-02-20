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    26 марта — Круглый стол «Как добиться правильной осанки»

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    Осанка — это привычная позиция тела человека в покое и в движении, которую он занимает бессознательно. Осанка может быть правильной и неправильной — это, как правило, хорошо заметно со стороны, но довольно сложно исправляется, т.к. человеку уже «так удобно». Между тем, неправильная осанка влияет не только на внешний вид, но и на здоровье в целом. О том, как формировать правильную осанку и как справиться с проблемами — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Какую осанку можно назвать правильной?

    — Главные причины нарушения осанки.

    — Какие проблемы с осанкой возникают чаще всего? К каким последствиям они могут привести?

    — Как диагностировать нарушения осанки?

    — Какие методы лечения/исправления осанки существуют? Насколько они эффективны?

    — Профилактика искривления позвоночника.

    К участию приглашаются: врачи-ортопеды, неврологи, остеопаты, ЛФК, производители средств для коррекции осанки.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 26 марта 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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