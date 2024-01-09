24 января — круглый стол «Сберечь зеницу ока. Как и почему зрение меняется с возрастом»

С возрастом зрение человека меняется, так как зрительный аппарат тоже стареет. Это приводит к возрастной дальнозоркости, глаукоме и катаракте, а также другим проблемам. К каким изменениям надо быть готовым и можно ли их минимизировать, обсудим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



— Какие этапы изменения зрения с возрастом можно выделить?



— С какого возраста начинаются первые возрастные изменения? Всегда ли это ухудшение зрения? Может ли зрение с возрастом улучшиться?



— Всегда ли с возрастом наступает дальнозоркость? Может ли она компенсировать имеющуюся близорукость?

