24 января — круглый стол «Сберечь зеницу ока. Как и почему зрение меняется с возрастом»

С возрастом зрение человека меняется, так как зрительный аппарат тоже стареет. Это приводит к возрастной дальнозоркости, глаукоме и катаракте, а также другим проблемам. К каким изменениям надо быть готовым и можно ли их минимизировать, обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Какие этапы изменения зрения с возрастом можно выделить?
— С какого возраста начинаются первые возрастные изменения? Всегда ли это ухудшение зрения? Может ли зрение с возрастом улучшиться?
— Всегда ли с возрастом наступает дальнозоркость? Может ли она компенсировать имеющуюся близорукость?
— Поддается ли возрастная дальнозоркость коррекции?
— Является ли катаракта неизбежной спутницей возраста? С какого возраста она может проявиться? Как ее не пропустить?
— Какое лечение возможно для катаракты?
— Как можно предотвратить или замедлить возрастные изменения? Можно ли их вообще избежать?
К участию приглашаются врачи-офтальмологи, представители профильных клиник.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 24 января 2024 года.
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8-951-640-88-72, egorova@fontanka.ru