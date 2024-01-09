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    24 января — круглый стол «Сберечь зеницу ока. Как и почему зрение меняется с возрастом»

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    С возрастом зрение человека меняется, так как зрительный аппарат тоже стареет. Это приводит к возрастной дальнозоркости, глаукоме и катаракте, а также другим проблемам. К каким изменениям надо быть готовым и можно ли их минимизировать, обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Какие этапы изменения зрения с возрастом можно выделить?

    — С какого возраста начинаются первые возрастные изменения? Всегда ли это ухудшение зрения? Может ли зрение с возрастом улучшиться?

    — Всегда ли с возрастом наступает дальнозоркость? Может ли она компенсировать имеющуюся близорукость?

    — Поддается ли возрастная дальнозоркость коррекции?

    — Является ли катаракта неизбежной спутницей возраста? С какого возраста она может проявиться? Как ее не пропустить?

    — Какое лечение возможно для катаракты?

    — Как можно предотвратить или замедлить возрастные изменения? Можно ли их вообще избежать?

    К участию приглашаются врачи-офтальмологи, представители профильных клиник.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 24 января 2024 года.

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8-951-640-88-72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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