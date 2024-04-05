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    24 апреля — круглый стол «Лазерная коррекция зрения: правда и мифы»

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    Лазерную коррекцию зрения делают уже больше 30 лет — каждый год через эту процедуру проходят миллионы человек во всем мире, в том числе, в России. Но, несмотря на это, вокруг операции ходит масса слухов, есть множество мифов, из-за которых многие люди с миопией отказываются от нее. Вместе со специалистами-офтальмологами на круглом столе разбираемся, что из них действительно миф, а что не лишено оснований.

    Правда или миф:

    — Лазерная коррекция помогает всем, у кого есть «минус».

    — ЛКЗ нельзя делать до беременности и родов.

    — После лазерной коррекции можно ослепнуть.

    — После 40 лет ЛКЗ не имеет смысла.

    — После лазерной коррекции придется долго ходить в темных очках.

    — После лазерной коррекции появляется светобоязнь и плохо видишь в сумерках.

    — После лазерной коррекции зрение все равно упадет, но потом уже с этим ничего нельзя будет сделать.

    — Если я моргну или отведу взгляд, то операция не удастся.

    — После лазерной коррекции нельзя заниматься спортом.

    — Последствия лазерной коррекции непредсказуемы, никто не скажет, что будет через 20–30 лет.

    К участию приглашаются: врачи-офтальмологи, офтальмохирурги, представители офтальмологических клиник.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 23 апреля 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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