24 апреля — круглый стол «Лазерная коррекция зрения: правда и мифы»

Лазерную коррекцию зрения делают уже больше 30 лет — каждый год через эту процедуру проходят миллионы человек во всем мире, в том числе, в России. Но, несмотря на это, вокруг операции ходит масса слухов, есть множество мифов, из-за которых многие люди с миопией отказываются от нее. Вместе со специалистами-офтальмологами на круглом столе разбираемся, что из них действительно миф, а что не лишено оснований.
Правда или миф:
— Лазерная коррекция помогает всем, у кого есть «минус».
— ЛКЗ нельзя делать до беременности и родов.
— После лазерной коррекции можно ослепнуть.
— После 40 лет ЛКЗ не имеет смысла.
— После лазерной коррекции придется долго ходить в темных очках.
— После лазерной коррекции появляется светобоязнь и плохо видишь в сумерках.
— После лазерной коррекции зрение все равно упадет, но потом уже с этим ничего нельзя будет сделать.
— Если я моргну или отведу взгляд, то операция не удастся.
— После лазерной коррекции нельзя заниматься спортом.
— Последствия лазерной коррекции непредсказуемы, никто не скажет, что будет через 20–30 лет.
К участию приглашаются: врачи-офтальмологи, офтальмохирурги, представители офтальмологических клиник.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 / 23 апреля 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru