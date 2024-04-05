24 апреля — круглый стол «Лазерная коррекция зрения: правда и мифы»

Лазерную коррекцию зрения делают уже больше 30 лет — каждый год через эту процедуру проходят миллионы человек во всем мире, в том числе, в России. Но, несмотря на это, вокруг операции ходит масса слухов, есть множество мифов, из-за которых многие люди с миопией отказываются от нее. Вместе со специалистами-офтальмологами на круглом столе разбираемся, что из них действительно миф, а что не лишено оснований.



Правда или миф:



— Лазерная коррекция помогает всем, у кого есть «минус».



— ЛКЗ нельзя делать до беременности и родов.



— После лазерной коррекции можно ослепнуть.

