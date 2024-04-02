Ученые расскажут, помогают ли кроссворды от «Альцгеймера», разберут происхождение рас и этичность использования плацебо

Люди отказались от каменных топоров, но с готовностью применяют едва ли не доисторические лечебные практики. Почему так? За два дня онлайн-форума послушаем выступления двух десятков ученых. Бесплатно.18+

Форум называется «Ученые против мифов», но выступающие противостоят не только мифам. Для тонуса и поддержания интеллектуальной формы они оппонируют и друг другу. По традиции, с каждым лектором дружески спорит так называемый «вредный оппонент». К примеру, аллерголог Ольга Жоголева берется порассуждать, что не так с «бабушкиными рецептами» вроде попарить ноги в тазу или подышать над варящейся картошкой. А каверзные вопросы будет задавать сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин. Биоинформатик Евгений Ефимов расскажет о проблемах науки о продлении жизни, а оппонировать ему будет токсиколог Алексей Водовозов. Правда, потом Водовозову самому придется побыть в роли докладчика (заодно узнаем, стоит ли пить травки) и парировать врачу-диетологу Александру Бурлакову. Кроме того, в первый день, «День Гиппократа», поразмышляем, этично ли прописывать пациенту плацебо, существует ли сахарная зависимость, помогает ли черника глазам, а кроссворды — от болезни Альцгеймера.

А на второй день, «День примата», обратимся, так сказать, к корням. Палеоантрополог Станислав Дробышевский раздраконит мифы о происхождении рас, эксперт в области генетической генеалогии Владимир Волков разделается с мифами о генетике славян, а историк Татьяна Шведчикова расскажет, как расследуют убийства, совершенные тысячелетия назад.



Смотрим лекции все выходные, 6 и 7 апреля, с 10:30 до 20:30. Зарегистрироваться можно на сайте форума «Ученые против мифов», там же — подробная программа.



Александра Шеромова

