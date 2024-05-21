17 июня — круглый стол «Имплантация факичных линз и другие альтернативы лазерной коррекции зрения. Возможности современных технологий в офтальмологии»

Современная офтальмология не сводится к лазерной коррекции зрения, хотя за счет массовости этих операций так иногда кажется. ЛКЗ — не панацея от всех проблем со зрением, даже не все случаи близорукости и дальнозоркости поддаются исправлению с ее помощью. У человека могут быть индивидуальные противопоказания, а также сложные случаи, для решения которых необходимо применять другие технологии, не менее современные и эффективные, включающие установку факичных линз, замену хрусталика и др. О том, какие альтернативы лазерной коррекции зрения существуют и как развиваются технологии в офтальмологии — поговорим на круглом столе.

