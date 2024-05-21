    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    757мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.76eur96.56

    17 июня — круглый стол «Имплантация факичных линз и другие альтернативы лазерной коррекции зрения. Возможности современных технологий в офтальмологии»

    4030

    Современная офтальмология не сводится к лазерной коррекции зрения, хотя за счет массовости этих операций так иногда кажется. ЛКЗ — не панацея от всех проблем со зрением, даже не все случаи близорукости и дальнозоркости поддаются исправлению с ее помощью. У человека могут быть индивидуальные противопоказания, а также сложные случаи, для решения которых необходимо применять другие технологии, не менее современные и эффективные, включающие установку факичных линз, замену хрусталика и др. О том, какие альтернативы лазерной коррекции зрения существуют и как развиваются технологии в офтальмологии — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    • В каких случаях лазерная коррекция зрения невозможна?
    • Какие альтернативы лазерной коррекции зрения сегодня существуют?
    • В каких случаях помогает имплантация факичных линз? Как долго длится эффект от этой операции?
    • Когда показана замена хрусталика? Насколько полноценное зрение будет после нее?
    • Какие еще современные технологии в офтальмологии и офтальмохирургии помогают лучше видеть? От каких старых методов уже отказались сегодня, признав их неэффективными?
    • Перспективы развития офтальмологии: каких технологий еще нет, но они нужны.

    К участию приглашаются представители офтальмологических клиник города.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 17 июня 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close