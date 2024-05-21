17 июня — круглый стол «Имплантация факичных линз и другие альтернативы лазерной коррекции зрения. Возможности современных технологий в офтальмологии»

Современная офтальмология не сводится к лазерной коррекции зрения, хотя за счет массовости этих операций так иногда кажется. ЛКЗ — не панацея от всех проблем со зрением, даже не все случаи близорукости и дальнозоркости поддаются исправлению с ее помощью. У человека могут быть индивидуальные противопоказания, а также сложные случаи, для решения которых необходимо применять другие технологии, не менее современные и эффективные, включающие установку факичных линз, замену хрусталика и др. О том, какие альтернативы лазерной коррекции зрения существуют и как развиваются технологии в офтальмологии — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- В каких случаях лазерная коррекция зрения невозможна?
- Какие альтернативы лазерной коррекции зрения сегодня существуют?
- В каких случаях помогает имплантация факичных линз? Как долго длится эффект от этой операции?
- Когда показана замена хрусталика? Насколько полноценное зрение будет после нее?
- Какие еще современные технологии в офтальмологии и офтальмохирургии помогают лучше видеть? От каких старых методов уже отказались сегодня, признав их неэффективными?
- Перспективы развития офтальмологии: каких технологий еще нет, но они нужны.
К участию приглашаются представители офтальмологических клиник города.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 / 17 июня 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru