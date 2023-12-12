Великолепие и тлен. В Эрмитаже призвали подумать о времени и показали «Роскошный натюрморт» Яна ван ден Хекке после реставрации

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Белом зале Главного штаба Эрмитажа впервые после реставрации представили «Роскошный натюрморт» Яна ван ден Хекке. Картина голландского живописца второй половины XVII века стала центром выставки-инсталляции «Думай о времени». Сам натюрморт, музыка, реальные исторические предметы, помещенные в вымышленное нереальное пространство, вместе должны напомнить посетителям о том, что все в этой жизни конечно.



Картина Яна ван ден Хекке «Роскошный натюрморт» — одна из самых крупных работ в его творчестве и по размерам ( 192,5х233,5

см ), и по своим художественным качествам. Современники и критики характеризовали художника как удивительного мастера передачи фактуры: на его полотне мы видим настолько четко прописанные сложные драпировки, бархат и ковер, тонкостенное едва заметное стекло, серебро, разнообразные плоды, что все это кажется абсолютно реальным.

Рядом с картиной на столе — предметы, словно сошедшие с изображения, но затронутые временем. Косточки от фруктов, засохшие листья и цветы, смятые ткани, покрытые пылью предметы и остатки омаров, разбросанные раковины — как следы роскошного давно прошедшего пира.

Создатели инсталляции Юрий Сучков и Эмиль Капелюш решили уйти от парадигмы «зритель — статичный объект» и поместили и стол, и саму картину в «мастерскую художника». Это обезличенный снаружи черный короб, изнутри открывающий кажущиеся реальными каменные стены «монастыря» с узкими окошками, через которые пробивается свет. Сервированный подлинными предметами XVII века стол в пятне света должен притягивать зрителя, но вызывать совершенно другие впечатления, нежели сама картина, которая находится там же рядом — «как жемчужина».

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Это результат долгой научной реставрации, представленный вместе с предметами эрмитажной коллекции прикладного искусства, облеченный в музыку, — в итоге у хранителей и художников по сути получилось новое произведение изобразительного искусства, — подчеркнул генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.



В рамках открытия экспозиции глава Эрмитажа Михаил Пиотровский и Анна Мелешина, управляющий директор розничной сети «Магнит», подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Компания будет поддерживать выставочные, реставрационные, театральные и издательские проекты Эрмитажа, а сейчас выступила генеральным партнером выставки «Думай о времени», частью которой и стал натюрморт. Цель партнерства — сделать искусство доступнее каждому, отметили в компании.

Возрождение картины Картина поступила в Эрмитаж в 1935 году. До этого она находилась в частных руках Марка Философова, который работал в Эрмитаже с 1918 года по приглашению Александра Бенуа, а в 1925 стал сотрудником Ленинградского отделения музейного фонда. Это, возможно, помогло ему уберечь несколько семейных сокровищ от национализации с приходом советской власти, в частности и принадлежавший его сестре «Роскошный натюрморт».



По словам одного из кураторов проекта, научного сотрудника отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Владислава Статкевича, картина долгое время была в крайне удручающем состоянии — она была неудачно свернута, ее загибали, чтобы вставлять в раму, было много осыпей красочного слоя. Когда она попала в Эрмитаж, красочный слой был укреплен, картину поместили на вал, а уже после войны, когда с вала ее раскатали на подрамник, краски осыпалось еще больше. К проблемам добавились потускневший лак, следы времени и более ранних реставраций, следы от рамы. Картину восстанавливали около года с участием целой бригады художников: Максима Лапшина, Виталия Бровкина, Сергея Богданова.



Символы времени «Роскошный натюрморт» на то и роскошный, что относится к поджанру pronk stilleven, от голландского pronken — «хвастаться». Предметы роскоши и богатства, редкие ткани, изысканные яства, дорогая посуда — на таких картинах изобилие показано максимально нарочито. В центре два крупных красных омара на покосившемся блюде, вокруг — устрицы, праздничный пирог с дичью и сухофруктами, надломленный хлеб, сочные персики, виноград, фиги и айва — настоящий пир, праздник жизни.

Но, с другой стороны, картина еще и яркий пример натюрморта в духе vanitas — направления живописи эпохи барокко, призванного напомнить о быстротечности жизни. Такие натюрморты-аллегории наполнены символами времени, смерти, хрупкости — черепа, морские раковины, увядающие цветы, спелые и переспелые фрукты, зеркала, часы, музыкальные инструменты. Многое из этого мы видим и у ван ден Хекке. Более того, в одной из разбросанных по полу нотных тетрадей на картине художник поместил рифмованные строки, гласящие в переводе со староголландского: «Все мирские наслажденья исчезнут как дым, думай о времени». Это идеальное отражение сути vanitas стало названием и для инсталляции, и для выставки в целом.



— Эту надпись мы вынесли на наш павильон, в который поместили инсталляцию, — рассказал Владислав Статкевич. — Сама идея «Думай о времени», как и символика бренности, быстротечности и жизни vanitas, которую мы встречаем в ряде натюрмортов и других картин той эпохи, — это, в общем-то, классическая история для XVII столетия. Ведь это время бурных политических событий, это религиозные войны, это все еще бушующие вспышки чумы, и вообще время неспокойное, когда люди, наверное, задумывались о смерти почаще, чем мы сегодня. Помимо символики vanitas, здесь еще и «роскошный» натюрморт с его великолепием предметов, то есть не только попытка передать чувство бренности жизни через фрукты и цветы, но еще и напоминание, что все богатства, что мы накапливаем в этом мире, нам не пригодятся за порогом гробовой доски.



«Мастерская художника» Павильон, в котором находятся объекты инсталляции, олицетворяет собой иллюзорную мастерскую художника, как она могла бы выглядеть в XVII столетии, и чтобы это показать, были выбраны реальные предметы.



— Параллель с современностью в том, как перекликаются эта инсталляция и картина, — продолжил Владислав Статкевич. — У нас появилось желание поразмышлять не только о бренности, но и о предметном мире этой картины — в данном случае это не реконструкция, а скорее взаимодействие с пространством натюрморта. Из фондов декоративно-прикладного западного и восточного искусства были взяты и осмыслены реальные предметы, из которых создали вот эту инсталляцию стола, которая очень хорошо какими-то реперными точками перекликается с идеей натюрморта.

Со звуком Не менее важный объект инсталляции нематериальный — это музыка, как звучащая из колонок, так и отраженная на картине. Музыкальные инструменты на изображении — виола да гамба, цистра, барочная скрипка, ренессансная флейта, а также нотные тетради — это тоже одни из распространенных элементов символики vanitas.



— На раннем этапе работы над показом появилась идея, что это должна быть «звучащая экспозиция», и открытие должен предварять концерт дирижера и скрипача-виртуоза Сергея Стадлера. Он же и подобрал звуковое сопровождение, которое раздается в каменных стенах «мастерской художника», — рассказал Владислав Статкевич. — Это тоже такое дизайнерское осмысление движения времени — гул и лёгкие песнопения хоров, темы из произведений Генделя, где клавесин врывается в это пространство отзвуком ушедших времен. При этом в некоторых нотных записях на картине легко читаются партии для флейты, но, пожалуй, если бы у нас звучала только барочная флейта как единственный инструмент, это выглядело бы несколько скудно.



Завершающим аккордом Сергей Стадлер исполнил на открытии проекта музыку, близкую картине по времени, но чуть более позднюю, при этом хорошо ложащуюся и на контексты эпохи барокко — композиции Баха и Генделя.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— По времени с данной картиной эти произведения не совпадают, но в нашем представлении музыка барокко — это именно эти имена, — сказал Сергей Стадлер перед концертом. — Кроме того, так исторически сложилось, что великая музыка именно после XVII века пришла как бы на смену великой живописи. То есть в XVII веке, например, были Веласкес и Рембрандт, но таких великих композиторов в эту эпоху еще не было, они появились позже.

Выставка «Думай о времени» продлится до 21 марта 2024 года в Белом зале Главного штаба Эрмитажа.

