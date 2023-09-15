Политолог Станислав Белковский* и журналист Илья Шепелин* включены в список иноагентов

Минюст РФ 15 сентября включил политолога Станислава Белковского* и журналиста Илью Шепелина* в список иноагентов.



Как говорится в публикации, Белковский* создавал и распространял материалы иностранных агентов, осуществлял пропагандистскую антигосударственную деятельность, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти. Кроме того, Белковский проживает за пределами страны;

Шепелин* принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, активно с ними взаимодействовал, выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.