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    Политолог Станислав Белковский* и журналист Илья Шепелин* включены в список иноагентов

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    Минюст РФ 15 сентября включил политолога Станислава Белковского* и журналиста Илью Шепелина* в список иноагентов.

    Как говорится в публикации, Белковский* создавал и распространял материалы иностранных агентов, осуществлял пропагандистскую антигосударственную деятельность, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти. Кроме того, Белковский проживает за пределами страны;

    Шепелин* принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, активно с ними взаимодействовал, выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

    В реестр также попали экс-координатор штаба Навального** Евгений Кочегин*, военный аналитик Юрий Фёдоров*и журналист Кирилл Седов*.

    *Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

    **Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

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