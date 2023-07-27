От «Архстояния» до «Выборга»: 10 событий в городах России, на которые стоит съездить из Петербурга этим летом

Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Для большинства любителей событийного туризма из России прошли времена поездок на Венецианскую да Стамбульскую биеннале, на выставки Брейгеля и прочие Burning Man. Но можно попробовать выбрать из мероприятий в России — кстати, среди них есть достойные. «Фонтанка» составила гид по летним культурным событиям страны для тех, кто готов ненадолго сбежать из Петербурга в конце июля — начале августа.



Фестивали: музыка, кино, ленд-арт и уличное искусство

Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» Калужская область, Дзержинский район, деревня Звизжи, арт-парк «Никола-Ленивец», 28–30 июля 2023. 18+



Фото: Михаил Гребенщиков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Не самый бюджетный вариант, но традиционно насыщенный и любимый ценителями ленд-арта. Тема фестиваля в 2023 году — «Игра в предсказания», то есть воображение и полёт фантазии. Арт-объекты и инсталляции называются соответственно: «Капсула предсказаний», «Павильон заблуждений», «Умнохранилище». Тема пророчеств станет главной и для театральной программы: например, театр «Пух и прах» представит спектакль «Сон Татьяны. Гадание», основанный на эпизоде из «Евгения Онегина», и «Погружение капсулы», отсылающее к древним ритуалам. Погружение обещают буквальное — капсулу размером два с половиной на шесть метров закопают в землю до 2050 года . В целом вас ждёт всё иррациональное, экстатическое, полное фантастических тварей и «поливания земли и зарытых надежд водой».



К фестивалю создали колоду «метафорических карт» (отсылка к модному увлечению Таро), в рамках музыкальной программы будет традиционный техно-танцпол leveldva chillrave, три площадки обещают объединить в «сенной триптих», а выступать будут в том числе Pompeya и петербуржцы Shortparis.

Фестиваль легального уличного искусства Stenograffia Екатеринбург, с 14 июля до конца августа 2023. 18+



Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Урал известен любовью к стрит-арту, не случайно несколько лет назад именно Екатеринбург стал площадкой для батла между партизанским фестивалем уличного искусства «Карт-бланш» и легальной «Стенограффией». В 2023 году уже можно смотреть новые объекты, например серию работ уфимского художника Мансура Зияева «Что делает нас людьми». По словам организаторов, всё появляется спонтанно, чёткого плана нет — кроме того, что художники работают в городе в течение полутора месяцев. Обратите внимание, что сайт проекта заморожен, вся актуальная информация — в соцсетях. Там же можно зарегистрироваться на экскурсии (сейчас открыта запись на 27–30 июля ), предусмотрены короткие маршруты и более длинные.



Кинофестиваль «Выборг» (бывшее «Окно в Европу») Выборг, 4–11 августа 2023. 18+

Выборгский киносмотр в 2023 году сменил название, но не содержание: фестиваль гордится традицией открывать новые имена, и в этом году четыре из одиннадцати картин конкурса будут работами дебютантов. С Выборга в своё время началась популярность якутского кино, и в этом году привезут ленту молодого режиссёра Никандра Фёдорова «Схватка». Новый фильм Оксаны Бычковой (её «Питер FM» и «Плюс один» были выборгскими триумфаторами) откроет фестиваль, а фильмом закрытия станет «Тополиный пух» режиссёра сериалов «Ольга» и «Конная полиция» Артёма Лемперта.



Особое место на смотре займёт российско-американский фильм Влада Козлова «Немая жизнь» — история секс-символа немого кино Голливуда 1920-х Рудольфа Валентино. Работа над лентой заняла порядка пятнадцати лет, главную роль сыграл сам Козлов, его партнёрами стали номинант на «Оскар» Терри Мур и Изабелла Росселлини.



«Ветер Сибири» — первый сибирский рок-фестиваль

Новосибирск, аэродром Мочище, 11–13 августа 2023. 18+



Фото: Афиша фестиваля / Официальный сайт Поделиться Поделиться





«Нашествие» в этом году опять отменили, но для любителей отечественной рок-музыки появилась новая точка на карте. «Ветер Сибири» объединит таких артистов, как The Hatters, Вадим Самойлов, «Ария», «Северный флот», Stigmata, «Ундервуд», Найк Борзов и многих других. Кроме музыки, организаторы обещают обширную программу: на площадке фестиваля будет работать туристический центр, где можно будет заказать экскурсии по живописным местам региона, также обещают фуд-корт с разнообразной едой, ночной клуб с танцами до утра и даже ЗАГС. Оперативно записаться и зарегистрировать брак можно будет прямо на месте. Карту фестиваля можно посмотреть уже сейчас — палаточный городок расположится вокруг взлётно-посадочной полосы. Расписание — на сайте.

«Короче». Фестиваль короткометражного кино Кинотеатр «Заря», Калининград, 15–20 августа 2023. 18+

Калининградский фестиваль «Короче» в чём-то сродни «Выборгу»: там тоже показывают новое кино из регионов России, и хотя он не такой старый (проводится с 2013 года), у него есть круг ценителей. На конкурсные показы 20 и 21 августа вход свободный по предварительной регистрации, обычно она открывается за несколько дней до старта фестиваля. Хороший вариант для тех, кто едет в Калининград и хочет разнообразить органные концерты в Кафедральном соборе иным культурным досугом. Программу фестиваля 2023 года команда уже презентует в соцсетях.



Музыкальный фестиваль Signal Калужская область, Дзержинский район, деревня Звизжи, арт-парк «Никола-Ленивец», 17–20 августа. 18+. Детский лагерь рассчитан на детей от 6 лет.



Ведущий российский фестиваль электронной музыки и искусства. Организаторы обещают выступление порядка двухсот (!) артистов, едва ли кто-то кроме музыкальных гиков знает всех, кого уже заявили. Будут группа «Комсомольск», «Буерак», «4 позиции Бруно», многочисленные электронщики с немногочисленными подписчиками на стримингах и изящной и современной музыкой, которую вам, возможно, только предстоит открыть.



Как и многие фестивали, Signal не только про музыку: организаторы предлагают стать частью сообщества, посетить мастер-классы, инсталляции и экскурсии. Будет воркшоп по семплированию винила, экскурсия за кулисы фестиваля, лекция от дизайн-комьюнити «Щёлочь» про современные визуальные концепции, лекция о роли искусственного интеллекта в архитектуре от школы «МАРШ» и в музыке — от школы творчества «Ярость Фибоначчи». Анонсы мероприятий уже есть в соцсетях фестиваля. Традиционно у фестиваля есть детский лагерь для ребят от 6 лет: молодое поколение сможет создать костюмы, декорации, пластику и саундтрек техно-пьесы «Первый космический гриб». Подробная информация есть в группе фестиваля.

«Средневековые дни в Выборге»

Выборг, Выборгский замок, 18–20 августа 2023. 12+

Город в Ленинградской области мил не только ценителям российского кино, но и любителям эстетики Средневековья. В конце лета в старинном замке вновь будут принимать реконструкторов эпохи рыцарей: обещают рыцарские турниры и светские развлечения Средних веков, пеший латный турнир Святого Олафа, выступления артистов и музыкантов, ярмарку и интерактив. Вход на мероприятие бесплатный, подробные анонсы обещают публиковать в соцсетях.



Выставки

«Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России»

Музей «Новый Иерусалим», Московская область, город Истра, ул. Ново-Иерусалимская набережная, д. 1. С 9 декабря 2022 до 30 июля 2023. 12+



Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Возможно, лучший выставочный проект года. Неважно, насколько хорошо вы знакомы с эрмитажным собранием фламандского искусства, — выставка в «Новом Иерусалиме» в любом случае вас впечатлит. Кураторы сделали ставку на богатый контекст и фигуру Питера Пауля Рубенса и не прогадали, чего стоят только цитаты главного героя: «Мир, или, вернее, многолетнее перемирие несомненно наступит; есть надежда, что при этом условии здешние земли снова расцветут». Рубенс был не только художником, но и дипломатом: убеждал испанского короля, «властелина полумира» Филиппа IV заключить англо-испанский договор и писал проекты мирных соглашений.



На выставке много инфографики с визуализацией данных о фламандском арт-рынке; вы узнаете, как экспорт произведений искусства коррелировал с погромами и войнами в Южных Нидерландах, зачем фламандские коллекционеры вступали в Гильдию Святого Луки, где состояли художники, как арт-дилеры уходили от уплаты пошлин. В отличие от большинства российских проектов, «Под знаком Рубенса» предлагает взгляд на искусство через рынок. И, кстати, картина Якоба Йорданса «Мелеагр и Аталанта», прибывшая в «Новый Иерусалим» из Екатеринбургского музея изобразительных искусств, когда-то находилась в собрании графа Николая Шереметева в Фонтанном доме.

Знание же эрмитажных вещей сделает для вас выставку ещё более эффектной, ведь когда кураторы пишут, что Ван Дейк был «самоуверенным вундеркиндом, аристократичным любителем придворной жизни и блестящим портретистом», нельзя не вспомнить его автопортрет из зала № 246 в Новом Эрмитаже.



«"Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века»

Главное здание ГМИИ им. Пушкина, Волхонка, 12, 6 июня — 1 октября 2023. 0+



Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Аналогичная выставка откроется в Эрмитаже зимой, но можно не ждать. Тем более что ГМИИ основательно реэкспонирует залы под каждый проект — в этот раз есть имитация кабинета Дидро с фиолетовыми обоями и огромная карта Парижа XVIII века с интерактивом. Такое сложно представить в дворцовых эрмитажных условиях. На выставке будут представлены более ста пятидесяти вещей из собрания ГМИИ, Эрмитажа, Исторического музея, московских музеев-усадеб и музея-заповедника «Павловск». Имена многих художников широкому зрителю незнакомы, бунтарей от искусства вы не увидите. Салон вообще не про бунт. Это выставка про общество, эпоху Просвещения и, конечно, Дени Дидро. Философ предстаёт человеком умным и остроумным, в то же время вы поймёте, что и у великих просветителей случалось выгорание: в какой-то момент критик устал от ежегодных обзоров Салона и в своей изящной манере об этом поныл.



Вас ждут шпалеры во всю стену, ковровая развеска, розовощёкие амурчики, бытовые сценки, скульптурные портреты с характерными полуулыбками XVIII века , Екатерина II (и история про то, как она купила библиотеку Дидро), эрмитажная графика, которую редко увидишь и в Петербурге.

«Выбор Добычиной» — выставка о первой петербургской галеристке, выставившей «Чёрный квадрат»

Музей русского импрессионизма, Ленинградский пр-т., 15, строение 11. С 8 июня до 23 сентября 2023. 6+



Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ещё один московский проект, напрямую относящийся к Петербургу, — выставка о первой галеристке дореволюционного города. Художественное бюро Надежды Добычиной на протяжении десяти лет было главной независимой выставочной площадкой Петербурга/Петрограда, там выставлялись мирискусники, там же прошла знаменитая Последняя футуристическая выставка картин «0,10», где Казимир Малевич представил публике «Чёрный квадрат» и супрематизм как живописную систему. Надежда Добычина не происходила из богатой семьи, но была амбициозна и энергична, например мечтала устроить в Бюро выставку работ Пабло Пикассо. Как указано в кураторском тексте, на эту тему даже велись переговоры, однако планам помешала Первая мировая. Как и организации гастролей русского искусства на Западе.



Однако Добычина не унывала, даже когда помещения Бюро пытались реквизировать. В 1915 году ей удалось отстоять выставочные залы на Марсовом поле, и она организовала там проект в пользу латышских беженцев, прибывавших в Петроград из Курляндской губернии, где вели наступление немецкие войска. В 1916-м Добычина даже организовала выставку работ латышских художников, эвакуировавшихся из зоны боевых действий.



Выставка в МРИ отражает знаковые проекты Бюро Добычиной, рассказывает о тех, что не случились, отдельная часть экспозиции посвящена личной коллекции галеристки. Там несколько превосходных портретов, среди которых графическая работа Константина Сомова 1921 года из собрания петербургской KGallery. Галеристка придерживалась левых взглядов и после революции осталась в России, однако в СССР продолжить выставочную деятельность не удалось. Её коллекцию, где были, вероятно, и работы, взятые на комиссию, несколько раз описывали, и на нынешнюю выставку вещи прибыли из самых разных музеев, включая казахстанские.



Анастасия Семенович, специально для «Фонтанки.ру»