От «Архстояния» до «Выборга»: 10 событий в городах России, на которые стоит съездить из Петербурга этим летом

Для большинства любителей событийного туризма из России прошли времена поездок на Венецианскую да Стамбульскую биеннале, на выставки Брейгеля и прочие Burning Man. Но можно попробовать выбрать из мероприятий в России — кстати, среди них есть достойные. «Фонтанка» составила гид по летним культурным событиям страны для тех, кто готов ненадолго сбежать из Петербурга в конце июля — начале августа.
Фестивали: музыка, кино, ленд-арт и уличное искусство
Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние»
Калужская область, Дзержинский район, деревня Звизжи, арт-парк «Никола-Ленивец», 28–30 июля 2023. 18+
Не самый бюджетный вариант, но традиционно насыщенный и любимый ценителями ленд-арта. Тема фестиваля в
К фестивалю создали колоду «метафорических карт» (отсылка к модному увлечению Таро), в рамках музыкальной программы будет традиционный техно-танцпол leveldva chillrave, три площадки обещают объединить в «сенной триптих», а выступать будут в том числе Pompeya и петербуржцы Shortparis.
Фестиваль легального уличного искусства Stenograffia
Екатеринбург, с 14 июля до конца августа 2023. 18+
Урал известен любовью к стрит-арту, не случайно несколько лет назад именно Екатеринбург стал площадкой для батла между партизанским фестивалем уличного искусства «Карт-бланш» и легальной «Стенограффией». В
Кинофестиваль «Выборг» (бывшее «Окно в Европу»)
Выборг, 4–11 августа 2023. 18+
Выборгский киносмотр в 2023 году сменил название, но не содержание: фестиваль гордится традицией открывать новые имена, и в этом году четыре из одиннадцати картин конкурса будут работами дебютантов. С Выборга в своё время началась популярность якутского кино, и в этом году привезут ленту молодого режиссёра Никандра Фёдорова «Схватка». Новый фильм Оксаны Бычковой (её «Питер FM» и «Плюс один» были выборгскими триумфаторами) откроет фестиваль, а фильмом закрытия станет «Тополиный пух» режиссёра сериалов «Ольга» и «Конная полиция» Артёма Лемперта.
Особое место на смотре займёт российско-американский фильм Влада Козлова «Немая жизнь» — история секс-символа немого кино Голливуда 1920-х Рудольфа Валентино. Работа над лентой заняла порядка пятнадцати лет, главную роль сыграл сам Козлов, его партнёрами стали номинант на «Оскар» Терри Мур и Изабелла Росселлини.
«Ветер Сибири» — первый сибирский рок-фестиваль
Новосибирск, аэродром Мочище, 11–13 августа 2023. 18+
«Нашествие» в этом году опять отменили, но для любителей отечественной рок-музыки появилась новая точка на карте. «Ветер Сибири» объединит таких артистов, как The Hatters, Вадим Самойлов, «Ария», «Северный флот», Stigmata, «Ундервуд», Найк Борзов и многих других. Кроме музыки, организаторы обещают обширную программу: на площадке фестиваля будет работать туристический центр, где можно будет заказать экскурсии по живописным местам региона, также обещают фуд-корт с разнообразной едой, ночной клуб с танцами до утра и даже ЗАГС. Оперативно записаться и зарегистрировать брак можно будет прямо на месте. Карту фестиваля можно посмотреть уже сейчас — палаточный городок расположится вокруг взлётно-посадочной полосы. Расписание — на сайте.
«Короче». Фестиваль короткометражного кино
Кинотеатр «Заря», Калининград, 15–20 августа 2023. 18+
Калининградский фестиваль «Короче» в чём-то сродни «Выборгу»: там тоже показывают новое кино из регионов России, и хотя он не такой старый (проводится с 2013 года), у него есть круг ценителей. На конкурсные показы 20 и
Музыкальный фестиваль Signal
Калужская область, Дзержинский район, деревня Звизжи, арт-парк «Никола-Ленивец», 17–20 августа. 18+. Детский лагерь рассчитан на детей от 6 лет.
Ведущий российский фестиваль электронной музыки и искусства. Организаторы обещают выступление порядка двухсот (!) артистов, едва ли кто-то кроме музыкальных гиков знает всех, кого уже заявили. Будут группа «Комсомольск», «Буерак», «4 позиции Бруно», многочисленные электронщики с немногочисленными подписчиками на стримингах и изящной и современной музыкой, которую вам, возможно, только предстоит открыть.
Как и многие фестивали, Signal не только про музыку: организаторы предлагают стать частью сообщества, посетить мастер-классы, инсталляции и экскурсии. Будет воркшоп по семплированию винила, экскурсия за кулисы фестиваля, лекция от дизайн-комьюнити «Щёлочь» про современные визуальные концепции, лекция о роли искусственного интеллекта в архитектуре от школы «МАРШ» и в музыке — от школы творчества «Ярость Фибоначчи». Анонсы мероприятий уже есть в соцсетях фестиваля. Традиционно у фестиваля есть детский лагерь для ребят от 6 лет: молодое поколение сможет создать костюмы, декорации, пластику и саундтрек техно-пьесы «Первый космический гриб». Подробная информация есть в группе фестиваля.
«Средневековые дни в Выборге»
Выборг, Выборгский замок, 18–20 августа 2023. 12+
Город в Ленинградской области мил не только ценителям российского кино, но и любителям эстетики Средневековья. В конце лета в старинном замке вновь будут принимать реконструкторов эпохи рыцарей: обещают рыцарские турниры и светские развлечения Средних веков, пеший латный турнир Святого Олафа, выступления артистов и музыкантов, ярмарку и интерактив. Вход на мероприятие бесплатный, подробные анонсы обещают публиковать в соцсетях.
Выставки
«Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России»
Музей «Новый Иерусалим», Московская область, город Истра, ул. Ново-Иерусалимская набережная, д. 1. С 9 декабря 2022 до 30 июля 2023. 12+
Возможно, лучший выставочный проект года. Неважно, насколько хорошо вы знакомы с эрмитажным собранием фламандского искусства, — выставка в «Новом Иерусалиме» в любом случае вас впечатлит. Кураторы сделали ставку на богатый контекст и фигуру Питера Пауля Рубенса и не прогадали, чего стоят только цитаты главного героя: «Мир, или, вернее, многолетнее перемирие несомненно наступит; есть надежда, что при этом условии здешние земли снова расцветут». Рубенс был не только художником, но и дипломатом: убеждал испанского короля, «властелина полумира»
На выставке много инфографики с визуализацией данных о фламандском арт-рынке; вы узнаете, как экспорт произведений искусства коррелировал с погромами и войнами в Южных Нидерландах, зачем фламандские коллекционеры вступали в Гильдию Святого Луки, где состояли художники, как арт-дилеры уходили от уплаты пошлин. В отличие от большинства российских проектов, «Под знаком Рубенса» предлагает взгляд на искусство через рынок. И, кстати, картина Якоба Йорданса «Мелеагр и Аталанта», прибывшая в «Новый Иерусалим» из Екатеринбургского музея изобразительных искусств, когда-то находилась в собрании графа Николая Шереметева в Фонтанном доме.
Знание же эрмитажных вещей сделает для вас выставку ещё более эффектной, ведь когда кураторы пишут, что Ван Дейк был «самоуверенным вундеркиндом, аристократичным любителем придворной жизни и блестящим портретистом», нельзя не вспомнить его автопортрет из зала
«"Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века»
Главное здание ГМИИ им. Пушкина, Волхонка, 12, 6 июня — 1 октября 2023. 0+
Аналогичная выставка откроется в Эрмитаже зимой, но можно не ждать. Тем более что ГМИИ основательно реэкспонирует залы под каждый проект — в этот раз есть имитация кабинета Дидро с фиолетовыми обоями и огромная карта Парижа
Вас ждут шпалеры во всю стену, ковровая развеска, розовощёкие амурчики, бытовые сценки, скульптурные портреты с характерными полуулыбками
«Выбор Добычиной» — выставка о первой петербургской галеристке, выставившей «Чёрный квадрат»
Музей русского импрессионизма, Ленинградский пр-т., 15, строение 11. С 8 июня до 23 сентября 2023. 6+
Ещё один московский проект, напрямую относящийся к Петербургу, — выставка о первой галеристке дореволюционного города. Художественное бюро Надежды Добычиной на протяжении десяти лет было главной независимой выставочной площадкой Петербурга/Петрограда, там выставлялись мирискусники, там же прошла знаменитая Последняя футуристическая выставка картин «0,10», где Казимир Малевич представил публике «Чёрный квадрат» и супрематизм как живописную систему. Надежда Добычина не происходила из богатой семьи, но была амбициозна и энергична, например мечтала устроить в Бюро выставку работ Пабло Пикассо. Как указано в кураторском тексте, на эту тему даже велись переговоры, однако планам помешала Первая мировая. Как и организации гастролей русского искусства на Западе.
Однако Добычина не унывала, даже когда помещения Бюро пытались реквизировать. В
Выставка в МРИ отражает знаковые проекты Бюро Добычиной, рассказывает о тех, что не случились, отдельная часть экспозиции посвящена личной коллекции галеристки. Там несколько превосходных портретов, среди которых графическая работа Константина Сомова
Анастасия Семенович, специально для «Фонтанки.ру»