Самые ожидаемые выставки-2024 в Петербурге: Гойя, Ленин, science-арт, андеграунд 70-х, шаманы, Карл

Фото: Петр Ковалев / ТАСС Поделиться Поделиться





Федеральные и городские музеи Петербурга уже вовсю готовят целую россыпь выставочных проектов, которые сделают нескучным и очень познавательным наступивший год. «Фонтанка» честно пыталась выбрать несколько лучших выставок, которые нельзя пропустить абсолютно всем, но экспозиции оказались очень разными, и это лишь небольшая часть.



Эрмитаж: Гойя, Рерих, Мюнхгаузен и чудовища Коротко о планах Государственного Эрмитажа «Фонтанка» уже рассказывала. Из наиболее масштабных выставок, которые привлекут внимание не только ценителей искусства, но и самой широкой публики, скорее всего, популярностью будут пользоваться несколько проектов.



Из ближайших — это выставка в Двенадцатиколонном зале «От готики до Гойи. Испанская живопись из собрания ГМИИ имени А. С. Пушкина » (6 марта — 7 июля). Там будут представлены произведения крупнейших мастеров золотого века испанского искусства, включая Эль Греко, Хосе де Риберу, Франсиско де Сурбарана, Бартоломе Эстабан Мурильо и, конечно, самого Франсиско Гойю — «Портрет художницы Лолы Хименес». Интересно, что из 16 работ, которые Москва предоставит Петербургу, пять ранее находились в собрании Эрмитажа. Добавит музей и два произведения из своей нынешней коллекции — это парные работы к полотнам из Пушкинского музея.



Конечно, Петербург не может не вспомнить Илью Кабакова, ушедшего от нас в мае 2023-го . К этой печальной годовщине в Белом зале Главного штаба Эрмитажа отдел современного искусства музея представит инсталляцию Ильи и Эмилии Кабаковых «Памятник исчезнувшей цивилизации» (28 мая 2024-го — 1 июня 2025 года). Эта тотальная инсталляция (пространство, полностью погружающее в заданную атмосферу, а не только один художественный объект) — одна из самых масштабных в творчестве Кабакова. Она включает десятки рисунков, текстов, коллажей и макетов, объединяющих отдельные проекты разных лет. Авторы подарили ее музею в 2014 году, однако только теперь она будет впервые представлена в стенах Эрмитажа.



Одно из крупнейших и наиболее гармоничных выставочных пространств Эрмитажа — Манеж Малого Эрмитажа — практически в те же дни примет долгожданную выставку «Приключения барона Мюнхгаузена в России» (1 июня — 15 сентября). Согласно аннотации, «экспонаты позволят взглянуть на жизнь российского императорского двора Санкт-Петербурга глазами Мюнхгаузена». Публике представят свыше 500 экспонатов, среди которых автографы Мюнхгаузена, предметы, рассказывающие о его древнем роде, штандарт и амуниция полка, в котором он служил, охотничье оружие, картины и предметы прикладного искусства с изображением сцен охоты. Многие художественные произведения и документы будут экспонироваться впервые. Выставка — межмузейная: в ней участвуют архивы, библиотеки и другие собрания.



Летом в Галерее графики (залы 324–328 третьего этажа) впервые с 1969 года покажут немецкую гравюру и рисунки XV–XVI веков . Выставка «Эпоха Дюрера. Немецкая школа XV–XVI веков » (19 июня — 29 сентября) представит редкие листы мастеров XV века — произведениями самого Дюрера и других авторов, под его влиянием создавших немецкую школу графики, — таких как Ганс Гольбейн Старший, Лукас Кранах Старший, Ганс Бальдунг Грин.

Из зимне-весенних выставок, которые захватят и следующий год, определенно станет событием выставка «Твердыня пламенная». К 150-летию со дня рождения Н. К. Рериха » в Главном штабе (8 октября — 19 января). Обещают живопись и графику, в том числе редко экспонируемые, а также русскую иконопись, предметы восточного искусства, археологии, рукописи и фотодокументы. Интересно, что заявлено сотрудничество не только с Санкт-Петербургским государственным музеем-институтом семьи Рерихов и Государственным музеем искусства народов Востока, а также другими музеями России, но и с музеями Монголии, Азербайджана, Индии и США. В общем, есть шанс «перегнать» грандиозную выставку Рериха, которая идет прямо сейчас в Новой Третьяковке в Москве (по ней же можно уже начинать готовиться, там тоже была проведена большая научная и дизайнерская работа).



Возвращаясь в главный комплекс, в Двенадцатиколонном зале покажут выставку с многообещающим названием «…Посмотри в глаза чудовищ…» Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители» (8 ноября — 9 февраля). «Основная задача выставки — продемонстрировать различных монстров, персонифицирующих тот или иной ужас, их изображения и историю их убийства героями», — говорится в аннотации. Как раз к году Дракона.



Ну и к следующим Дням Эрмитажа в Николаевском зале обещают выставку «Каспар Давид Фридрих и Россия» по случаю 250-летия художника (7 декабря — 30 марта), самая значительная за пределами Германии коллекция произведений которого — именно у Эрмитажа. «Выставка будет посвящена как самому художнику-романтику, его связям с прусским королевским и русским императорским домами, так и теме дружбы немецкого мастера и русского поэта Василия Андреевича Жуковского», — обещает музей.

Фридрих, Каспар Давид. «Закат солнца (Братья)» Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Русский музей: Брюллов, Васнецов и science-арт Про выставочные планы Русского музея «Фонтанка» также уже писала. Новый директор музея Алла Манилова ведет выставочную политику в очевидном направлении: как и многих других музеев, в Корпусе Бенуа будет выставка «Помните!» к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (26 января — апрель). На ней посетителей ждут более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, многие из которых были созданы в осажденном Ленинграде и будут показаны впервые.

Пока не названы сроки выставки-блокбастера «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова » в Михайловском замке, где будет порядка 300 произведений живописи и графики и впервые покажут полотно «Христос во гробе», изъятое у русско-немецкого коллекционера Александра Певзнера еще в 2002 году и с тех пор фигурировавшего в судебных документах.



По классике же, в июне Русский музей проведет выставку «Он победил и время, и пространство...» к 225-летию Пушкина, где будет представлено свыше 300 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры XIX–XX веков .

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А в ноябре петербуржцев в Корпусе Бенуа ждет выставка к 175-летию Виктора Васнецова.

Из нехрестоматийных проектов, которых хочется ждать, — выставка кураторства завотделом новейшего искусства Александра Боровского «Весть» в Корпусе Бенуа. Ее сквозной мотив — весть, послание, месседж. Впервые наряду с классическими музейными предметами будут использованы произведения художников, работающих с мультиканальными интерактивными инсталляциями и, шире, с science-артом.



А в Михайловском замке обещают первую монографическую выставку художника XVIII века Ивана Вишнякова «Живописных дел мастер...», где покажут 11 его портретов, а также образа из иконостаса Троицкой соборной церкви. Произведения — не только из российских музеев, но и из Национального художественного музея Республики Беларусь.

ЦВЗ «Манеж»: блокадные дневники и « Пушкинская, 10 » Центральный выставочный зал «Манеж» рассказывает о своих планах лишь на ближайшее время: там готовят выставку «Город-герой Ленинград», посвященную жизни города (культура, искусство, спорт, наука, образование) во время блокады. «Проект задуман как тотальная инсталляция, путешествие по блокадному Ленинграду, по его улицам и интерьерам в сопровождении пяти персонажей. Это собирательные образы, в основу которых легли дневники, воспоминания и очерки жителей города», — говорится в аннотации выставки. В «Манеже» объясняют, что выставка имеет тематические разделы, отделенные друг от друга «вспышками» — они задают ритм экспозиции, чтобы завершиться минутой молчания в Белом коридоре памяти павших.

Фото: ЦВЗ «Манеж» Поделиться Поделиться





А в июле — сентябре петербуржцев ждет большая выставка ленинградского искусства из коллекции « Пушкинской, 10 », переданной «Манежу» в марте 2023 года. Проект будет посвящен художественной жизни Ленинграда в середине 70-х годов прошлого века — на выставке будет представлено около 250 произведений живописи, графики, скульптуры, а также объекты и фотография.

Дмитрий Пиликин. «PWS». Дерево, темпера, коллаж Поделиться Поделиться





KGallery: андеграунд 70-х и Петров-Водкин Из тех планов, которыми готова поделиться галерея KGallery, — выставка «Я знаю места» (26 января — 17 марта), посвященная среде обитания героев андеграунда. Она анонсирована как выставка-путешествие по коммуналкам, мастерским, домам культуры и кафе, куда в 70-е мог отправиться художник, писатель, поэт или просто ценитель искусства. Основой проекта станут работы из собрания Валерия Вальрана — художника, куратора, историка андеграундной фотографии.

А главный проект года в галерее — выставка Кузьмы Петрова-Водкина из частных собраний Петербурга и Москвы грядущей осенью. К ней подготовят издание с воспоминаниями наследников и коллекционеров, приобретавших произведения у вдовы художника Марии Федоровны Водкиной, а на самой выставке покажут работы, которые публика не видела 40 лет , такие как «Старухи» и «Айша» из частных собраний.



Музей истории религии: драконы, Ленин и шаманы Тут год начинают с главного — а главный в этом году, по восточной традиции, дракон. Выставка «Под знаком Дракона» открывается в музее уже 11 января и будет работать до 17 марта. Экспозицию открыли во входной зоне ГМИР, на ней представлены предметы декоративно-прикладного искусства, китайские благопожелательные лубки, ритуальные сосуды, сцены из жизни китайских и японских богов, архатов (в буддизме — людей, достигших полного освобождения от эгоцентрированного сознания и вышедших из «колеса перерождений». — Прим. ред.) и героев.

Фото: Музей истории религии Поделиться Поделиться





В ГМИР также проведут выставку к 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады — в своем аспекте: «Религиозная жизнь блокадного Ленинграда».



В марте посетителей ждет выставка «Лениниана. Миф и образ» (к 100-летию со дня смерти В. И. Ленина ), где, помимо вещей из фондов музея, будут представлены предметы из частного собрания художника и коллекционера Сергея Бугаева (Африки). Выставка пройдет с 19 марта по 25 июня.

Еще один интересный пункт выставочного плана музея — «Буддизм и шаманизм на берегах Байкала» (10 декабря — 30 января). Там будет представлено более 200 предметов, в том числе собранных экспедициями музея, исторические фото и произведения современных бурятских художников.

Росфото: путешествие внутрь фотоаппарата Из самых интересных проектов Росфото в 2024 году можно выделить мультимедийную экспозицию «Внутри старинного фотоаппарата» (открытие в марте). «Эта выставка познакомит с историей технологии создания изображений в инновационном формате, — говорится в аннотации. — Зрители смогут понять внутреннее устройство и механизм работы старинных фотоаппаратов, а также сделать собственный фотопортрет, побывав внутри фотографической камеры».



А в конце 2024 года музейно-выставочный центр представит проект «Росфото. Лучшее», где представит свое собрание, формировавшееся в течение 22 лет .

Кунсткамера: новый взгляд на Индию Музей антропологии и этнографии Петра Великого пока живет без выставочного пространства, но обновляет постоянные экспозиции. Поэтому весной там стоит ждать реэкспонированный зал Индии, а к осени — обновленную экспозицию Музея Ломоносова.

ГМЗ «Царское Село»: Пушкин и дирижабль

Естественно, в Царском Селе также не смогли пройти мимо круглой даты со дня рождения Александра Пушкина — ей посвятят выставку «Поэт и царь». Ее разместят в Камероновой галерее в Екатерининском парке летом, расскажут о важных моментах жизни Пушкина, его взаимоотношениях с императором и великими князьями. Особый акцент будет на интересе августейшей фамилии к творчеству поэта во второй половине XIX — начале ХХ века .

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Ну и снова над Царским Селом поднимется в небо дирижабль — проект «В небе Царского Села: авиация начала ХХ века и в период Первой мировой войны» вместит выставку в Ратной палате, кинопоказы под открытым небом, лекции и мастер-классы.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

