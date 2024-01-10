Самые ожидаемые выставки-2024 в Петербурге: Гойя, Ленин, science-арт, андеграунд 70-х, шаманы, Карл

Федеральные и городские музеи Петербурга уже вовсю готовят целую россыпь выставочных проектов, которые сделают нескучным и очень познавательным наступивший год. «Фонтанка» честно пыталась выбрать несколько лучших выставок, которые нельзя пропустить абсолютно всем, но экспозиции оказались очень разными, и это лишь небольшая часть.
Эрмитаж: Гойя, Рерих, Мюнхгаузен и чудовища
Коротко о планах Государственного Эрмитажа «Фонтанка» уже рассказывала. Из наиболее масштабных выставок, которые привлекут внимание не только ценителей искусства, но и самой широкой публики, скорее всего, популярностью будут пользоваться несколько проектов.
Из ближайших — это выставка в Двенадцатиколонном зале «От готики до Гойи. Испанская живопись из собрания ГМИИ имени
Конечно, Петербург не может не вспомнить Илью Кабакова, ушедшего от нас в мае
Одно из крупнейших и наиболее гармоничных выставочных пространств Эрмитажа — Манеж Малого Эрмитажа — практически в те же дни примет долгожданную выставку «Приключения барона Мюнхгаузена в России» (1 июня — 15 сентября). Согласно аннотации, «экспонаты позволят взглянуть на жизнь российского императорского двора Санкт-Петербурга глазами Мюнхгаузена». Публике представят свыше 500 экспонатов, среди которых автографы Мюнхгаузена, предметы, рассказывающие о его древнем роде, штандарт и амуниция полка, в котором он служил, охотничье оружие, картины и предметы прикладного искусства с изображением сцен охоты. Многие художественные произведения и документы будут экспонироваться впервые. Выставка — межмузейная: в ней участвуют архивы, библиотеки и другие собрания.
Летом в Галерее графики (залы
Из зимне-весенних выставок, которые захватят и следующий год, определенно станет событием выставка «Твердыня пламенная». К
Возвращаясь в главный комплекс, в Двенадцатиколонном зале покажут выставку с многообещающим названием «…Посмотри в глаза чудовищ…» Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители» (8 ноября — 9 февраля). «Основная задача выставки — продемонстрировать различных монстров, персонифицирующих тот или иной ужас, их изображения и историю их убийства героями», — говорится в аннотации. Как раз к году Дракона.
Ну и к следующим Дням Эрмитажа в Николаевском зале обещают выставку «Каспар Давид Фридрих и Россия» по случаю
Русский музей: Брюллов, Васнецов и science-арт
Про выставочные планы Русского музея «Фонтанка» также уже писала. Новый директор музея Алла Манилова ведет выставочную политику в очевидном направлении: как и многих других музеев, в Корпусе Бенуа будет выставка «Помните!» к
Пока не названы сроки выставки-блокбастера «Великий Карл. К
По классике же, в июне Русский музей проведет выставку «Он победил и время, и пространство...» к
А в ноябре петербуржцев в Корпусе Бенуа ждет выставка к
Из нехрестоматийных проектов, которых хочется ждать, — выставка кураторства завотделом новейшего искусства Александра Боровского «Весть» в Корпусе Бенуа. Ее сквозной мотив — весть, послание, месседж. Впервые наряду с классическими музейными предметами будут использованы произведения художников, работающих с мультиканальными интерактивными инсталляциями и, шире, с science-артом.
А в Михайловском замке обещают первую монографическую выставку художника
ЦВЗ «Манеж»: блокадные дневники и «
Пушкинская, 10»
Центральный выставочный зал «Манеж» рассказывает о своих планах лишь на ближайшее время: там готовят выставку «Город-герой Ленинград», посвященную жизни города (культура, искусство, спорт, наука, образование) во время блокады. «Проект задуман как тотальная инсталляция, путешествие по блокадному Ленинграду, по его улицам и интерьерам в сопровождении пяти персонажей. Это собирательные образы, в основу которых легли дневники, воспоминания и очерки жителей города», — говорится в аннотации выставки. В «Манеже» объясняют, что выставка имеет тематические разделы, отделенные друг от друга «вспышками» — они задают ритм экспозиции, чтобы завершиться минутой молчания в Белом коридоре памяти павших.
А в июле — сентябре петербуржцев ждет большая выставка ленинградского искусства из коллекции «
KGallery: андеграунд
70-х и Петров-Водкин
Из тех планов, которыми готова поделиться галерея KGallery, — выставка «Я знаю места» (26 января — 17 марта), посвященная среде обитания героев андеграунда. Она анонсирована как выставка-путешествие по коммуналкам, мастерским, домам культуры и кафе, куда в
А главный проект года в галерее — выставка Кузьмы Петрова-Водкина из частных собраний Петербурга и Москвы грядущей осенью. К ней подготовят издание с воспоминаниями наследников и коллекционеров, приобретавших произведения у вдовы художника Марии Федоровны Водкиной, а на самой выставке покажут работы, которые публика не видела
Музей истории религии: драконы, Ленин и шаманы
Тут год начинают с главного — а главный в этом году, по восточной традиции, дракон. Выставка «Под знаком Дракона» открывается в музее уже 11 января и будет работать до 17 марта. Экспозицию открыли во входной зоне ГМИР, на ней представлены предметы декоративно-прикладного искусства, китайские благопожелательные лубки, ритуальные сосуды, сцены из жизни китайских и японских богов, архатов (в буддизме — людей, достигших полного освобождения от эгоцентрированного сознания и вышедших из «колеса перерождений». — Прим. ред.) и героев.
В ГМИР также проведут выставку к
В марте посетителей ждет выставка «Лениниана. Миф и образ» (к
Еще один интересный пункт выставочного плана музея — «Буддизм и шаманизм на берегах Байкала» (10 декабря — 30 января). Там будет представлено более 200 предметов, в том числе собранных экспедициями музея, исторические фото и произведения современных бурятских художников.
Росфото: путешествие внутрь фотоаппарата
Из самых интересных проектов Росфото в 2024 году можно выделить мультимедийную экспозицию «Внутри старинного фотоаппарата» (открытие в марте). «Эта выставка познакомит с историей технологии создания изображений в инновационном формате, — говорится в аннотации. — Зрители смогут понять внутреннее устройство и механизм работы старинных фотоаппаратов, а также сделать собственный фотопортрет, побывав внутри фотографической камеры».
А в конце 2024 года музейно-выставочный центр представит проект «Росфото. Лучшее», где представит свое собрание, формировавшееся в течение
Кунсткамера: новый взгляд на Индию
Музей антропологии и этнографии Петра Великого пока живет без выставочного пространства, но обновляет постоянные экспозиции. Поэтому весной там стоит ждать реэкспонированный зал Индии, а к осени — обновленную экспозицию Музея Ломоносова.
ГМЗ «Царское Село»: Пушкин и дирижабль
Естественно, в Царском Селе также не смогли пройти мимо круглой даты со дня рождения Александра Пушкина — ей посвятят выставку «Поэт и царь». Ее разместят в Камероновой галерее в Екатерининском парке летом, расскажут о важных моментах жизни Пушкина, его взаимоотношениях с императором и великими князьями. Особый акцент будет на интересе августейшей фамилии к творчеству поэта во второй половине
Ну и снова над Царским Селом поднимется в небо дирижабль — проект «В небе Царского Села: авиация начала
Алина Циопа, «Фонтанка.ру»