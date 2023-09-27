Загадки Да Винчи и глаза чудовищ. Эрмитаж представил в Минкульте свои выставочные планы на 2024 год

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский первым из руководителей российских музеев представил в Министерстве культуры выставочные планы на 2024 год. Как рассказали «Фонтанке» 27 сентября, Эрмитаж запланировал свыше десятка передвижных выставок в регионах и 20 выставок — в своем главном комплексе в Петербурге.

В Зимнем дворце будут открыты новые залы постоянных экспозиций, посвящённых эпохе императриц — Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Запланировано открытие нескольких залов китайского прикладного искусства и живописи. В новой Галерее графики летом покажут выставку «Эпоха Дюрера. Немецкая школа XV–XVI веков», а осенью — итальянские гравюры и рисунки эпохи Ренессанса.



В Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня», в Галерее костюма, в конце лета будет представлена новая экспозиция, посвящённая костюму «прекрасной эпохи» 1870–1910-х годов.



Новые временные выставки охватят самый широкий круг тем.

В феврале музей планирует открыть выставку «Загадки картин Леонардо да Винчи», а в марте из Пушкинского музея должны привезти испанскую живопись от Моралеса до Гойи.

Также весной откроют выставку «Археологический феномен. Между прошлым и будущим» к 160-летию Петра Козлова, 100-летию начала работы Монголо-тибетской экспедиции и 100-летию раскопок погребений хунну в горах Ноин-Ула (Монголия). А ближе к лету петербуржцы увидят Франса Снейдерса и фламандскую декоративную живопись, а также искусство рукотворной книги, инсталляцию Ильи и Эмилии Кабаковых «Памятник исчезнувшей цивилизации» и перекочевавшую из прошлых выставочных планов выставку «Приключения барона Мюнхгаузена в России».



С июня и почти на год в Малой церкви будет стоять экспозиция о свадебных церемониях в России XIX — начала XX века. В залах Средней Азии к окончанию полевого сезона хотят открыть выставку «Эпохи, курганы, находки» к 175-летию со дня рождения археолога Николая Веселовского.



В октябре выставкой «Твердыня пламенная» в Главном штабе музей отметит 150-летие Николая Рериха, а в манеже Малого Эрмитажа — 300-летие Санкт-Петербургского монетного двора. На ней будут представлены около 1 000 экспонатов, распределенных по 32 тематическим разделам, охватывающим историю Санкт-Петербургского монетного двора с 1724 года по настоящее время.



Осенняя выставка «Посмотри в глаза чудовищ. Античные монстры в Эрмитаже: мифические олицетворения ужаса в античности и их победители» удивит посетителей в Двенадцатиколонном зале.

